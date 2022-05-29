نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة كوري في 15 دقيقة تبييض الوجه والرقبه بمكونات طبيعية 100٪ نتيجة مبهرة في المقال التالي
اقوي خلطة لتفتيح الوجه والعنق سريعا
وصفة الطماطم والدقيق لتفتيح البشرة واليدين
عصير الليمون لتفتيح البشرة السمراء
من الوصفات الطبيعية التي تمنحك بشرة افتح عدة درجات هي وصفة عصير الليمون الذي يلعب دورا هام في تبييض الوجه والجسم بشكل عام، من خلال توزيع كمية مناسبة من عصير الليمون على الوجه والرقبة واليدين باستخدام قطعة قطن نظيفة، ثم يترك لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر، تكرر الوصفة مرتين من كل أسبوع وسترين الفرق بنفسك.
وصفة لتفتيح البشرة بالزبادي
تعد الزبادي من افضل الوصفات الطبيعية التي يتم استخدامه لتبييض الوجه بفاعلية سريعة تمنحك تفتيح ملحوظ من الاستعمال الأول، فلا تحتاج إلي أضافه أي عناصر اخري بجانبها في كفيلة وحدها بتفتيح سريعا البشرة والبقع الداكنة، من خلال توزيع كمية مناسبة من الزبادي مع التدليك على الوجه ثم تترك حتي مرور ساعة ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر.
تبييض الوجه بالخيار والعسل والزبادي
تعتبر وصفة الخيار هي من أفضل الوصفات الطبيعية المجربة والتي حققت نجاح في تبييض الوجه سريعا، فمع خلط ملعقة من العسل النحل مع ملعقة من الزبادي، ثم يوزع المزيج على الوجه ويضاف عليه شرائح من الخيار كطبقة توزع على الوجه ويترك لمدة 15 دقيقة قبل ان يشطف الوجه بالماء الفاتر، واحرصي على تكرار تلك الوصفه مرتين من كل اسبوع وسترين الفرق بنفسك.
وصفة زيت الخروع لتفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد
للتخلص من بقع الوجه والتصبغات والنمش عليكي باتباع وصفة زيت الخروع التي اثبتت قدرتها الفعالة في علاج البشرة التي تصاب بالاسمرار والندوب، لتعمل سريعا على ازالة مشاكلها، وذلك حال توزيع يوميا نصف ملعقة صغيرة من زيت الخروع مرتين من كل اسبوع وسترين نتيجة واضحة.
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