نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة كوري في 15 دقيقة تبييض الوجه والرقبه بمكونات طبيعية 100٪ نتيجة مبهرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعي الكثير من الفتيات والسيدات للوصول إلى بشرة صافية بيضاء بدون أي بقع داكنة، وقد تلجأ البعض بالبحث وراء الكريمات الباهظة وشرائها لكي تنعم ببشرة خالية من العيوب، ومع الاسف تجهل بعضهن أن مستحضرات التجميل تلك قد تكون هي السبب الرئيسي في زيادة الوضع سوء كونها تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية التي مع استمرار استخدامها لفترات طويلة ترهق البشرة بشكل كبير، ولذلك اليوم جمعنا لكل سيدة وفتاة أفضل مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تبييض الوجه والعنق بسرعة فائقة، ومن ضمن تلك الخلطات المستخدمة اليوم خلطة الكركم والطماطم التي اثبتت فعليتها المذهلة في تحقيق أفضل نتيجة لتبييض البشرة بشكل عام.

اقوي خلطة لتفتيح الوجه والعنق سريعا

مع الطماطم والكركم ستحصلين على بشرة افتح وانقي فقط ملعقتان كبيرة من عصير الطماطم تخلط مع معىقة كبيرة من الكركم ويضاف اليهم ملعقة من زيت جوز الهند وتخلط المكونات معا جيدا ثم ضعي على الخليط ملعقة كبيرة من الزباظي وتمزج المكونات معا جيدا وتوزع الخلطة على كامل البشرة وتترك لمدة ساعة قبل أن تشطف بالماء الدافئ، عليكي بتكرار تلك الوصفة مرة كل اسبوع كروتين اسبوعي لتفتيح بشرتك، وستلاحظين الفرق بنفسك قبل وبعد.

وصفة الطماطم والدقيق لتفتيح البشرة واليدين

كما يمكن استخدام الطماطم فقط بدون الكركم في تبييض الوجه والرقبة واليدين وذلك عن طريق خلط ملعقة كبيرة من عصير الطماطم مع ملعقة كبيرة من الدقيق أو النشا وتوزع على المناطق المراد تفتيحها، ثم تترك لمدة ساعة قبل شطف الخلطة من على الجسم بالماء الدافئ ، ينبغي تكرار تلك الخلطة مرة كل أسبوع لنتيجة مبهرة، ينبغي قبل تطبيق الوصفة نزع الوجه اولا من الميكب.

عصير الليمون لتفتيح البشرة السمراء

من الوصفات الطبيعية التي تمنحك بشرة افتح عدة درجات هي وصفة عصير الليمون الذي يلعب دورا هام في تبييض الوجه والجسم بشكل عام، من خلال توزيع كمية مناسبة من عصير الليمون على الوجه والرقبة واليدين باستخدام قطعة قطن نظيفة، ثم يترك لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر، تكرر الوصفة مرتين من كل أسبوع وسترين الفرق بنفسك.

وصفة لتفتيح البشرة بالزبادي

تعد الزبادي من افضل الوصفات الطبيعية التي يتم استخدامه لتبييض الوجه بفاعلية سريعة تمنحك تفتيح ملحوظ من الاستعمال الأول، فلا تحتاج إلي أضافه أي عناصر اخري بجانبها في كفيلة وحدها بتفتيح سريعا البشرة والبقع الداكنة، من خلال توزيع كمية مناسبة من الزبادي مع التدليك على الوجه ثم تترك حتي مرور ساعة ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر.

تبييض الوجه بالخيار والعسل والزبادي

تعتبر وصفة الخيار هي من أفضل الوصفات الطبيعية المجربة والتي حققت نجاح في تبييض الوجه سريعا، فمع خلط ملعقة من العسل النحل مع ملعقة من الزبادي، ثم يوزع المزيج على الوجه ويضاف عليه شرائح من الخيار كطبقة توزع على الوجه ويترك لمدة 15 دقيقة قبل ان يشطف الوجه بالماء الفاتر، واحرصي على تكرار تلك الوصفه مرتين من كل اسبوع وسترين الفرق بنفسك.

وصفة زيت الخروع لتفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد

للتخلص من بقع الوجه والتصبغات والنمش عليكي باتباع وصفة زيت الخروع التي اثبتت قدرتها الفعالة في علاج البشرة التي تصاب بالاسمرار والندوب، لتعمل سريعا على ازالة مشاكلها، وذلك حال توزيع يوميا نصف ملعقة صغيرة من زيت الخروع مرتين من كل اسبوع وسترين نتيجة واضحة.