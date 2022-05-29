نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتبطلي تعمليها تاني…طريقة عمل كيكة الزبادي بالشربات هشه وقطنية ومفيدة وصحيه لعائلتك في المقال التالي
طريقة عمل كيكة الزبادي بالشربات هشه وقطنية، تتسائل الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة حيث أنها من أشهي الحلويات التي يرغب الجميع في تناولها، وهي سهلة التحضير، كما أن مذاقها مميز للغاية، وهي خفيفة، لذلك يمكنك أن تحضيرها في وقت قصير، وبأفضل المكونات البسيطة، لذلك لا تترددي في تحضيرها، وعليك ان تقومي بتقديمها فلا يوجد أجمل من طعمها المميز.
طريقة عمل كيكة الزبادي بالشربات هشه وقطنية
سوف نقدم لكم طريقه جديدة ومختلفة لعمل كيكة الزبادي الهشه
مكونات عمل كيكة الزبادي الهشة
هناك بعض المكونات البسيطة التي يمكنك من خلالها عمل كيكة الزبادي الهشة، وهي كما يلي:
- كوب من الزبادي.
- نصف كوب من الزيت.
- حبتان من البيض.
- كوب ونصف من السكر.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- كوبان إلا ربع من الدقيق المنخول.
- ملعقتان ونصف صغيرتان من البيكنج بودر.
- رشه ملح.
- شربات
طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة
هناك بعض الخطوات التي عليك اتباعها لتحضير كيكة الزبادي الهشة، وهي:
- عليك في البداية أن تقومي بتسخين الفرن على درجة حرارة تبلغ 175 درجة.
- عليك بعد ذلك أن تقومي بدهن الصينية الخاصة بالكيك بالزبدة، وبعدها يمكنك وضع رشه من الطحين عليها.
- يمكنك بعد ذلك خفق السكر مع الزيت والفانيلا والبيض، والزبادي لمدة لا تقل عن م ذ0 دقائق بالمضرب الكهربائي.
- يساعد تكرار الخفق على أن تتجانس المكونات، وتصبح هشه بشكل أكبر.
- بعدها يمكنك أن تضيفي الملح والبيكنج بودر للخليط وتقليبه جيدا بالمضرب الكهربائي أيضا.
- يمكنك بعد التأكد من مزج جميع المكونات مع بعضها البعض أن تقومي بصب الخليط في قالب مجهز، وعليك إدخاله في الفرن لمدة لا تقل عن ثلاثين دقيقة حتى تشعري أن الكيك قد نضج، ويمكن أن تطول المدة ل35 دقيقة.
- بعد ذلك عليك أن تقومي بإخراج الكيك من الفرن وتركه لكي يبرد لمدة عشر دقائق ونضع عليها الشربات البارد وبعدها يمكنك نقلها طبق تقديم.
- قبل أن يتم تقديم الكيكة يمكنك أن تقومي بتزيينها بالفواكه، وكذلك السكر البودرة حسب رغبتك.
- بعد إتمام هذه المكونات والطريقة كما هي نعدكم أنك سوف تحصلي على أفضل كيكة يمكنك الحصول عليها في منزلك بدون أي تحضير من الخارج أو تكاليف إضافية، فهي شهية جدا.
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