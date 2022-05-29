مش هتبطلي تعمليها تاني...طريقة عمل كيكة الزبادي بالشربات هشه وقطنية ومفيدة وصحيه لعائلتك

طريقة عمل كيكة الزبادي بالشربات هشه وقطنية، تتسائل الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة حيث أنها من أشهي الحلويات التي يرغب الجميع في تناولها، وهي سهلة التحضير، كما أن مذاقها مميز للغاية، وهي خفيفة، لذلك يمكنك أن تحضيرها في وقت قصير، وبأفضل المكونات البسيطة، لذلك لا تترددي في تحضيرها، وعليك ان تقومي بتقديمها فلا يوجد أجمل من طعمها المميز.

طريقة عمل كيكة الزبادي بالشربات هشه وقطنية

سوف نقدم لكم طريقه جديدة ومختلفة لعمل كيكة الزبادي الهشه

مكونات عمل كيكة الزبادي الهشة

هناك بعض المكونات البسيطة التي يمكنك من خلالها عمل كيكة الزبادي الهشة، وهي كما يلي:

كوب من الزبادي.

نصف كوب من الزيت.

حبتان من البيض.

كوب ونصف من السكر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

كوبان إلا ربع من الدقيق المنخول.

ملعقتان ونصف صغيرتان من البيكنج بودر.

رشه ملح.

شربات

طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة

هناك بعض الخطوات التي عليك اتباعها لتحضير كيكة الزبادي الهشة، وهي: