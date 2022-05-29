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يعد الباذنجان المخلل من المقبلات الشعبية المشهورة التي يفضل تناولها كثير من الناس بجانب الأطباق الأساسية لذلك يفضل الأمهات إعداده في المنزل حيث أنه يتميز بطعمه الشهي واللذيذ ويحبه الكبار والصغار، ويمكن تحضير الباذنجان المخلل بأكثر من طريقة مختلفة سواء مسلوق أو مقلي وتتبيلات خطيرة ويحتوي الباذنجان على قيم غذائية عالية تفيد الجسم والصحة لأنه يحتوي على الحديد ويعمل على فتح الشهية، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة عمل الباذنجان المخلل. مقادير عمل الباذنجان المخلل المسلوق نصف كيلو جرام من الباذنجان

أربعة حبات من الفلفل الأخضر الحار

ربع كوب من عصير الليمون

ربع كوب من الزيت

نصف كوب من الخل

عشرة فصوص من الثوم

ملعقة واحدة كبيرة من الكمون المطحون

ملعقة واحدة صغيرة من الشطة

كمية من ملح الطعام طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق أولا نحضر وعاء ونضع به كمية من الماء على نار متوسطة حتى تغلي.

ثم نقوم بتقطيع الجزء العلوي من الباذنجان ونغسله جيدا بالماء، ثم نضعه في الماء المغلي.

بعد أن ينضج الباذنجان نرفعه من على النار ونحتفظ بنصف كوب من ماء السلق ونترك الباذنجان حتى يبرد.

ثم نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونضع به الفلفل الأخضر الحار ونضيف إليه الشطة والكمون وعصير الليمون والملح والخل ونقوم بتشغيل الخلاط حتى تفرم المكونات جيدا.

بعد أن يبرد الباذنجان نقوم بعمل فتحة من الوسط باستخدام السكينة، ثم نقوم بحشوه بالخلطة التي تم تحضيرها حتى ننتهي من كمية حشو الباذنجان.

ثم نضع المتبقي من الخلطة فوق الباذنجان ونقوم بسكب ماء السلق التي اخذناها من قبل.

نضع الباذنجان في الثلاجة وحفظه لحين الاستخدام.

بعد ذلك نقوم بتقديم الباذنجان مع الأطباق المفضلة لكم، بألف هنا والشفاء. فوائد الباذنجان المخلل يساعد الباذنجان المخلل على خفض الوزن حيث أنه قليل السعرات الحرارية.

يعمل الباذنجان المخلل على خفض مستويات الكوليسترول.

يقوم بتعزيز صحة القلب والشرايين حيث أنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة قوية وفيتامينات.

يحتوي الباذنجان المخلل على نسبة عالية من مواد تحمي من الإصابة بالسرطان. عمر شويل - جدة حضري تتبيلة الباذنجان المخلل في المنزل بكل احترافية بأشهى طعم - ثقفني

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