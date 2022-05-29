حتقدري تعملي خبز الشاوما “التورتيلا” في المنزل بكل اسرارة ذهبي ولامع

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عمر شويل - جدة يعتبر خبز التورتيلا من أنواع الخبز التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص وأهم ما يميزه هو المذاق الشهي بالإضافة لسهولة التحضير.

فيقدم خبز التورتيلا بجانب الكثير من المأكولات وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيره في المنزل بدلًا من شرائه من الخارج.

لذلك سنقدم إليكم من خلال مقالنا التالي طريقة عمل خبز التورتيلا في المنزل.

طريقة عمل خبز التورتيلا

يعتبر خبز التورتيلا من أنواع الخبز التي لديها مذاق شهي بالإضافة إلى سهولة تحضيرها في المنزل وإليكم في السطور الآتية المقادير:

كأسان من الدقيق. كأس من المياه. ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. نصف ملعقة من الملح.

خطوات التحضير:

يتم التحضير من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولًا يتم الحصول على إناء كبير ويتم وضع فيه كلًا من الدقيق والملح والزيت ثم يتم إضافة المياه بشكل تدريجي ويتم عجن كافة المكونات مع بعضها لحين أن يتشكل لديكم عجينة طرية.

بعد ذلك يتم ضع غطاء على الوعاء ثم يتم تركه لحين أن يرتاح لمدة ربع ساعة.

القيام بتقسيم العجينة إلى ثمانية كرات ثم يتم فرد كل كرة على شكل دائرة.

يتم إشعال النار ويتم وضع مقلاة غير قابلة للالتصاق ثم يتم وضع الرغيف الأول لمدة دقيقتين.

بعد ذلك يتم تقليب الرغيف على الجانب الأخر ويتم تركه لمدة دقيقتين ثم يتم رفعه.

القيام بتكرار كافة الخطوات السابقة مع باقي كمية العجين.

حشوات خبز الورتيلا

يمكن أن يتم حشو الخبز بأكثر من حشو وإليكم في السطور الآتية بعضًا من تلك الحشوات:

مقادير حشو الدجاج بالفلفل الرومي:

صدر دجاجة. بصلة. ملعقة من اللبن. حبة واحدة من الليمون. فصان من الثوم. ملعقة من الزبدة. ملعقة من صويا الصوص. فلفل رومي. نصف كأس من جبن كرافت مع نصف كأس من الجبنة الموزاريلا. ملعقة من الزيت للقلي.

يجيب الاهتمام بنظافه كل هذه الاجزاء والمكونات الخاصه بهذه الوصفه حتى الحصول على مكونات جيده.

طريقة التحضير الوصفة:

الحصول على الدجاج ثم يتم تقطيعه وتتبيله بالثوم والملح والفلفل الأسود واللبن وتركهم من فترة تتراوح من نصف ساعة إلى ساعتين.

بعد ذلك يتم قلي البصل باستخدام زيت القلي والزبدة ثم يتم إضافة الدجاج وتركه لحين أن ينضج.

ثم يتم إضافة الفلفل الرومي والصويا صوص.

الانتظار لمدة أربعة دقائق ثم يتم رفعه من على النار ثم يتم وضع كمية من الجبن أثناء الحشو.

يتم وضع الخبز على الحماصة.

طريقة تحضير حشو الخضروات لخبز التورتيلا

يمكن حشو الخبز بالخضروات ويتم تحضيره من خلال تجهيز كل المكونات الاتيه ويجب ان يراع ان تكون طازجه ونظيفه.

كوسة.

جزر.

طماطم.

بصل.

فلفل ألوان.

جبنة موتزريلا.

طريقة التحضير:

الحصول على مقلاة ويتم وضع بها كمية من زيت الزيتون ثم يتم وضع البصل والفلفل والجزر والكوسة ثم يتم التقليب. بعد ذلك يتم وضعهم في خبز التورتيلا. ويتم إضافة الجبن ولفهم في شكل رول ويتم إدخاله إلى الفرن.

ونصل هنا الى نهايه مقالنا ونرجو ان نكون قد اضفنا اليك المزيد من المعلومات الهامه حول المطبخ المصري وطرق استخدام بعض المكونات الموجوده به لصنع عنصر مفيد.

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