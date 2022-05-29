كريم النشا والقرنفل الرهيب لشد التجاعيد وتبييض البشرة كالثلج

كريم النشا والقرنفل السحري من أفضل الكريمات الطبيعية التي تعمل على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد من الوجه بشكل رائع، وهو من الكريمات الممتازة التي تحتوي على العديد من العناصر الجمالية الرائعة لصحة البشرة حيث يعمل على تفتيح البشرة وإزالة الخطوط الرفيعة التي تجعل مظهر الوجه مشوه، كما يعمل على إزالة البقع الداكنة والتصبغات الجلدية الناتجة عن آثار الحبوب والبثور السوداء، ويمنح البشرة النعومة والترطيب ويحافظ عليها من الجفاف، طريقة تحضير هذا الكريم في المنزل بسيطة جدًا، ويستطيع أي سيدة أو فتاة تحضيره بكل سهولة، كما أن تكلفة صنعه بالمنزل بسيطة جدًا وغير مكلفة مثل الكريمات الصناعية التي يتم شرائها من محلات مستحضرات التجميل أو من الصيدليات، كما أنه لا يحتوي على أي مواد صناعية أو كيميائية تضر بالبشرة عند استخدامه لفترات طويلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والقرنفل لشد البشرة وتفتيحها في دقائق بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم النشا والقرنفل السحري لتفتيح البشرة

يحتوي على بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يأتي:-

كوب من مغلي القرنفل.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من زيت لبان الذكر.

ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والقرنفل السحري لشد البشرة وتفتيحها بكل سهولة وهى كما يلي:-

نحضر إناء ونضع به مغلي القرنفل، والنشا، ثم نقلبهم حتى يذوب النشا تمامًا. نضع الوعاء على نار هادئة، ثم نقلب برفق حتى يمتزج الخليط ويصبح ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا حتى يبرد، ثم نقوم بإضافة الزيوت الطبيعية ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط مثل الكريم. نقوم باستخدام الكريم على البشرة كل يوم قبل النوم ويترك حتى الصباح، ثم نقوم بغسله بالماء البارد.

فوائد كريم النشا والقرنفل للبشرة

توجد العديد من الفوائد الرائعة التي يحتوي عليها هذا الكريم وسوف نتعرف عليها وهى كما يأتي:-