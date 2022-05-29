نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امنحي وجهك النضارة والإشراق لو عمرك أكثر من 30 ماسك المناسبات لإطلالة مميزة سيتساءل الجميع عن سرها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتاج جميع الشابات التألق والتميز في جميع المناسبات، ويسارعون في تطبيق ماسك المناسبات الذي يعطيهم تفتيح وتبييض فائق السرعة، وتفضل جميعهن تطبيق الماسكات الآمنة والتي تحتوي على مكونات طبيعية لتغذية الوجه ومنحهم بشرة في غاية التألق، لذلك سوف نعرض بعض من الماسكات التي يستعين بها الكثير لإضافة الجمال والنضارة بالوجه قبل المناسبات.

ماسك المناسبات

امنحي وجهك النضارة والإشراق المطلوب لتميزك في جميع المناسبات، من خلال خطوات سهلة ومكونات بسيطة يمكنك عمل عدة ماسكات رائعة تمنح البشرة ما تحتاج إليه لحل جميع مشاكلها.

ماسك القهوة للوجه للتفتيح

يعمل هذا النوع من الماسك على التخلص من غالبية مشاكل البشرة من الجفاف والبثور السوداء، كما يساعد على ترطيبها ومنحها التفتيح الدائم، ويتم تحضير الماسك كالآتي:

المكونات

عدد ٢ ملعقة صغيرة من مطحون القهوة.

عدد ٢ ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

طريقة التحضير

ضعي في وعاء بلاستيك عميق مقدار كلًا من القهوة مع ماء الزهر واخلطيهم ببعض جيدًا حتى تمام ذوبان القهوة.

ضعي على وجه نظيف الخليط السابق تحضيره واتركيه حتى يجف تمامًا.

قومي بفركه بحركات خفيفة للغاية، ثم اغسلي وجهك بالماء البارد.

ماسك العسل للوجه

يعتبر استخدام العسل في الماسكات يجعلها قوية المفعول وسريعة التفتيح، ويرجع ذلك إلى خصائصه المفيدة البشرة، ويمكن تعزيز تلك الفوائد من خلال بعض الإضافات كالآتي:

المكونات

عدد ٢ ملعقة كبيرة من العسل الأبيض الطبيعي.

عدد ١ ملعقة من الزبادي.

وعدد ٢ ملعقة كبيرة من جل الصبار.

عدد ١ ملعقة من النشا.

طريقة التحضير

احضري وعاء عميق وضعي فيه مقدار العسل المذكور ثم ضيفي إليه باقي المكونات بالتدريج الزبادي، ثم الصبار، ثم النشا وتقلب جميعها حتى تتجانس تمامًا ويصبح قوامها سميك.

ضعي الخليط على كامل الوجه واتركيه حتى يجف تمامًا وتشعرين بشدة في البشرة.

اغسلي وجهك بالماء جيدًا.

في ختام مقال ماسك المناسبات عرضنا نوعين من الماسكات التي تعد أكثر فائدة، كما تتميز دون غيرها بسرعة المفعول والنتيجة الدائمة والمستمرة لأيام كثيرة، عليكي بتجربة الماسكات السابقة لتخطفي الأنظار في جميع المناسبات.