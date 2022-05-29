لبشرة كالبدر.. ماسك النشا والقهوة كنز من الطبيعة لتفتيح البشرة وتصغير المسامات مستحيل تستغني عنه

إن ماسك النشا والقهوة من الماسكات المجربة، وكذلك مضمونة بشكل لا شك فيه، حيث أن القهوة معروفة بفوائدها العظيمة فبها مضادات للأكسدة، وكذلك تزيل كافة الجلد الميت من البشرة، وتجعلها نضرة، أما النشا فمعروف بنتائجه في التفتيح، وإزالة كافة التصبغات من البشرة، والعمل على شدها فيجعل بشرتك مثل بشرة الأطفال ناعمة ونقية.

ماسك النشا والقهوة

هذا الماسك ليس مختص بعلاج مشكلة واحدة من مشاكل البشرة، ولكنه يقضي على مشاكل متعددة منها الهالات السوداء التي تزعج الكثير من الفتيات، وكذلك يضفي بريقًا وحيوية على الوجه المتعب، ويزيل كذلك الميكروبات التي تتواجد بالبشرة نتاج التعرض للعوامل الخارجية أيضًا هو مفيد جدًا لأصحاب البشرة الدهنية، حيث إنه يساعدك في التخلص من كافة الزيوت الزائدة بالبشرة.

ماسك القهوة للوجه للتفتيح

المكونات

ملعقة كبيرة من القهوة ويفضل أن تكون حبيباتها خشنة.

ملعقة كبيرة من النشا.

3 ملاعق من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من الجلسرين.

نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

ملعقة صغيرة من العسل.

بيضة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة من زيت اللوز المر.

طريقة التحضير

يجب أن نخبركم في البداية أن تلك المكونات التي سردناها لكم قادرة على حل جميع مشاكل البشرة بشكل جذري.

ويمكنك أن تقوموا بصنع كمية، وتضعوها في شيء محكم الغلق ووضعها في الثلاجة، واستخدامها بشكل دوري.

أولًا ستضعون القهوة، والكاكاو، وحليب البودرة، والنشا مع بعضهم البعض أي المكونات الجافة للوصفة، وتخلطوها مع بعضها

البعض جيدًا، وبعد ذلك نضيف زيت اللوز المر، والجلسرين، ونستمر في الخلط.

سنلاحظ أننا لدينا خليط يشبه العجين، ونحن نريده أقل في السمك فنقوم بخفق البيضة بشكل جيد، ونضيفها، ونقوم بمزجهم سويًا،

ثم نضيف بقية المكونات حتى يصبح لدينا خليط متماسك.

بعد تلك الخطوة سنحضر منديلًا ورقيًا أو اثنين، ونقسمهم لأربعة أجزاء، ونقوم بوضع الخليط على الوجه، ومن ثم نضع المناديل الورقية فوقها، ونضع طبقة أخرى من الخليط فوق المناديل.

ونتركه حتى يجف بشكل تام على البشرة، ونزيله برفق في هذه الخطوة ستلاحظون أن جميع الرؤوس السوداء، والبيضاء تخرج

مع شد المنديل نقوم هنا بشطف البشرة جيدًا، واستخدام التونر الخاص بك لإنعاش البشرة.

وفي خاتمة مقالنا ننصحكم بتكرار ماسك النشا والقهوة مرة واحدة في الأسبوع، وستودعون كافة مشاكل البشرة التي تعانون منها بشكل نهائي، وستحصلون على بشرة مشرقة، ونقية بأقل الإمكانيات.