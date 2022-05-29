نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوجبة المشبعة الممتعة كيكة البسبوسة في المنزل بكل خطواتها في المقال التالي

تعتبر كيكة البسبوسة من الحلويات الشرقية الشهية التي يعشقها الكبار والصغار وخاصة الأطفال ويقبلون على شرائها من المحلات في الخارج وتفضل الأمهات تحضيرها كنوع من التجديد لهم، وتتميز كيكة البسبوسة بمذاقها الشهي واللذيذ ومع غلاء الأسعار بدأت كثير من ربات المنزل في إعدادها في المنزل بمكونات مضمونة وأقل تكلفة، ويبحث كثير منكم عن طريقة تحضيرها بأكثر من طريقة مختلفة وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة البسبوسة الرائعة. مقادير عمل كيكة البسبوسة في المنزل كوب واحد من دقيق السميد

كوب واحد من الدقيق الأبيض

كوب واحد من جوز الهند المبشور

كوب واحد كبير من اللبن الرائب

كوب واحد من زيت الذرة

اثنين من حبات البيض

كوب واحد من السكر البني

ملعقة واحدة كبيرة من الكيك شيف

اثنين باكو من الفانيليا

كوب واحد من الشربات الخفيف طريقة عمل كيكة البسبوسة في المنزل نحضر وعاء عميق ونضع به البيض ونقوم بالخفق باستخدام المضرب الكهربائي.

ثم نقوم بإضافة الفانيليا مع الاستمرار في الخفق، ثم نقوم بوضع السكر ونخفق جيدا حتى يصبح لون الخليط كريمي.

بعد ذلك نقوم بإضافة اللبن الرائب إلى المكونات مع الاستمرار في الخفق جيدا حتى تختلط المكونات مع بعضها.

ثم نضيف إليهم الزيت مع الاستمرار في خفق المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نحضر وعاء آخر ونقوم بنخل الدقيق الأبيض به، ثم نضيف إليه السميد وجوز الهند ونقوم بتقليبهم حتى يمتزجوا مع بعضهم البعض، ثم نضيف إليهم الكيك شيف.

ثم نضع الخليط على خليط البيض تدريجيا مع الاستمرار في الخفق حتى تتكون لدينا عجينة كيكة البسبوسة.

نحضر صينية ونقوم بدهنها بقليل من الزيت، ثم نقوم بسكب الخليط بها.

بعد ذلك نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم نضع به الصينية ونتركها لمدة ثلث ساعة حتى تنضج جيدا مع مراعاتها.

ثم نتأكد من نضجها باستخدام سكينة أو خلة الأسنان من خلال ثقبها عدة ثقوب.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونقوم بسكب الشربات عليها وهي ساخنة ونتركها حتى تبرد.

نقطع الكيكة ونضعها في أطباق التقديم، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة الوجبة المشبعة الممتعة كيكة البسبوسة في المنزل بكل خطواتها - ثقفني

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