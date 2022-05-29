اشتريه من الصيدلية.. ماسك كريم بانثينول للشعر سحري بترطيب عميق وفرد الشعر المجعد وتكثيفه

ماسك كريم بانثينول للشعر، جميعنا نعرف الفوائد الكثيرة التي تعود من هذا الكريم على البشرة، فهو أفضل اختيار لترطيب البشرة، ومساعدتها على أن تستعيد رونقها مرة أخرى، ولكن الغريب هو استخدامه على الشعر، حيث انتشرت الكثير من التساؤلات في الفترة الأخيرة على مواقع الاجتماعي عن كيفية استخدامه، والاستفادة منه للشعر.

ماسك كريم بانثينول للشعر

لقد اتضح لنا أن فوائد كريم بانثينول للشعر كثيرة، وذلك يترتب على مادة الديكسابنثينول، والتي نجد أنها تتحول لحمض يدعى البانتوثينك.

أو يمكننا القول فيتامين B5، وذلك عند وضعه بشكل مباشر على الشعر، والتي تعود بالكثير من الفوائد عليه، مثل تهدئة فروس الرأس، وتوقف التساقط، وإعطائه ترطيب، ونعومة لا مثيل لها.

ولكن هناك بعض الفتيات التي ينتابهن الخوف من تجربته، ويتساءلن حول الطريقة الصحيحة لوضعه على الشعر، والأمر سهل وبسيط.

وذلك من خلال إدخاله في وصفات الشعر، وهذا الهدف منه أن نقوم بمنحه قوام ثقيل بعض الشيء حيث أن قوامه خفيف جدًا.

فرد الشعر بالبانثينول

المكونات

عبوة من كريم بانثينول.

ملعقتان كبيرتان من زبدة الشيا.

ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E.

ملعقة من زيت الجوجوبا.

وملعقة صغيرة من زيت الجلسرين.

ملعقة صغيرة من زيت الأفوكادو.

3 ملاعق من زيت الأرجان.

طريقة التحضير

نقوم بإذابة زبدة الشيا أولًا لكي نستطيع التعامل معها بسهولة، وبعد ذلك نقوم بخلط كل المكونات التي ذكرناها مسبقًا مع بعضها البعض، ونمزجها جيدًا حتى نتأكد أننا حصلنا على قوام كريمي.

علينا أن نقسم الشعر إلى أقسام متساوية، ونبدأ بتوزيع هذا الخليط على خصل الشعر، أو نكتفي بالأماكن التي نشعر أنها جافة، ونتجنب بشكل نهائي وضع المزيج على فروة الرأس.

نقوم بارتداء قبعة من البلاستيك على الشعر، ونترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن الساعة ونصف. وذلك لكي نحصل على ترطيب، ولمعان قوي.

بعد انقضاء تلك المدة نغسل الشعر بشكل جيد باستخدام الشامبو، ويفضل استخدام الماء الفاتر. والابتعاد عن غسل الشعر بشكل عام بالماء الساخن.

نقوم بهذا الماسك مرة في كل أسبوع، فالاستمرار عليه سوف يغير شعرك بشكل جذري.

لا تنسي عزيزتي أن تستخدمي ماسك كريم بانثينول للشعر كما قمنا بذكره في الخطوات السابقة. وذلك لتتمتعي بشعر متألق يخلو من العيوب. والتقصيف بشكل نهائي، بالإضافة إلى الحفاظ على مرونة الشعر وصحته.