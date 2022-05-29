نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الطحينة البيضاء في المنزل مثل الجاهزة بأقل التكاليف في المقال التالي

تعتبر الطحينة من أشهر المقبلات المعروفة التي لا غنى عنها على المائدة ويعشقها الكبار والصغار ويمكن تناولها مع كثير من الأطعمة والسندويتشات المختلفة، ويفضل كثير من ربات المنزل تحضيرها في البيت بمكونات بسيطة ومضمونة وغير مكلفة كما أنها سريعة التحضير يمكن تحضيرها في أي وقت، وتعد الطحينة من السلطات التي لها قيمة غذائية عالية حيث أنها تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها وتتميز بمذاقها الشهي واللذيذ، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيرها. مقادير عمل الطحينة البيضاء في المنزل كوب من السمسم المطحون

ثلاثة أرباع كوب من الماء

ربع ملعقة صغيرة من الملح

ربع كوب من عصير الليمون

ثلاثة فصوص من الثوم طريقة عمل الطحينة البيضاء في المنزل أولا نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونضع به السمسم المطحون والماء والثوم وعصير الليمون والملح ونقوم بتشغيل الخلاط الكهربائي حتى يتكون لدينا خليط ذات قوام كريمي.

نحضر برطمان ونضع به كمية الطحينة لحفظها. مقادير عمل سلطة الطحينة في المنزل نصف كوب من الطحينة

ربع كوب من عصير الليمون

فص واحد من الثوم المفروم

ملعقتان كبيرتان من الماء الدافئ

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون

رشة من الملح طريقة تحضير سلطة الطحينة في المنزل نحضر طبق عميق ونضع به الطحينة وزيت الزيتون وعصير الليمون ونقوم بخلطهم مع بعضهم البعض باستخدام الملعقة.

ثم نضيف إليها الثوم والملح مع التقليب حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض ويصبح قوامها سميك.

بعد ذلك نقوم بإضافة الماء الدافئ مع الاستمرار في التقليب حتى يمتزج الماء مع الطحينة.

ثم نقوم بتغطية طبق الطحينة بكيس نظيف ونضعها في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات حتى يمتزج الطعم. فوائد الطحينة الصحية تساعد الطحينة في تحسين صحة القلب حيث أنها تحتوي على مادة السمسمولين التي تحمي من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تعمل الطحينة على الحفاظ على التوازن الهرموني خاصة لدى السيدات في مرحلة الشيخوخة.

تقوم الطحينة بتنظيم نسبة الكوليسترول لأنها تحتوي على مادة الفيتوستيرول.

تساعد الطحينة على الوقاية من مرض إلتهاب المفاصل حيث أنها تحتوي على أحماض دهنية مثل الأوميجا3. عمر شويل - جدة طريقة عمل الطحينة البيضاء في المنزل مثل الجاهزة بأقل التكاليف - ثقفني

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