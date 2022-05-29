دكتور تخسيس في بيتك.. أقوي مشروبات طبيعية لتخسيس الوزن بسرعه الصاروخ وحرق الدهون بسهوله

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دكتور تخسيس في بيتك.. أقوي مشروبات طبيعية لتخسيس الوزن أقوى مشروبات طبيعية لخفض الوزن ونسف الدهون الزائدة في الجسم، فالمشروبات الطبيعية لها فوائد كثيرة لصحة الجسم وخاصة بالنسبة للوزن الزائد، فالدهون تتراكم في مناطق مختلفة من الجسم وخاصة منطقتي البطن والأرداف فهما أكثر منطقتين عرضة لزيادة الوزن، وكما خلق الله الداء جعل له الدواء وكانت المشروبات والأطعمة الصحية هي الدواء لهذه المشكلة ولكن يجب اتباعها بالتمارين الرياضية حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة بشكل كامل. مشروبات طبيعية لخفض الوزن الزائد المقادير اللازمة:- ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة ومثلها من الزنجبيل.

نصف ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ماء مغلي. خطوات وطريقة عمل المشروب:- أضيفي الماء مع القرفة والزنجبيل في قدر معدني وارفعيهم على النار حتى يصلوا إلى درجة الغليان.

بعد ذلك قومي برفع القدر من على النار وصبيه في كوب كبير وقومي بتناول الكوب يوميًا قبل تناول وجبة الإفطار بنصف ساعة ويمكنك تحليته بالعسل الأبيض بدلًا من السكر. وصفة عصير البرتقال بالليمون لتخسيس الوزن مقادير عمل الوصفة:- عصير ليمون طازج.

ملعقتان كبيرتان من عصير البرتقال.

عسل النحل. طريقة التحضير وكيفية الاستخدام:- وفقًا لبعض التقارير والأبحاث الطبية الخاصة بمجال تخسيس الوزن أثبت هذا المشروب فعاليته وقدرته الخارقة على نسف الدهون في وقت قياسي قد يصل إلى أيام.

بالإضافة إلى احتواء هذا المشروب على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن الهامة لبناء الجسم وتقوية أجهزته المختلفة وخاصة فيتامين سي الذي يقوي جهاز الإنسان المناعي.

قومي بتحضير المشروب عند طريق غلي الماء تمامًا ثم إضافة عصير الليمون والبرتقال وقومي بتحليته بالسكر الدايت أو العسل وتناولي كوب يوميًا على معدة فارغة. أمراض تتسبب بها الزيادة في الوزن قد تؤدي زيادة الوزن إلى حدوث مشاكل مضاعفة في المفاصل من التهابات وآلام.

مرض النقرس أيضًا هو أحد الأمراض الخطيرة التي قد تسببها زيادة الوزن.

وأيضًا أكثر الأمراض شهرة التي تحدث بسبب زيادة الوزن هي مرض السمنة المفرطة.

مشاكل مختلفة في الإنجاب حيث يكون الإنجاب صعب بالنسبة للأشخاص التي تعاني من زيادة في وزنها. عمر شويل - جدة دكتور تخسيس في بيتك.. أقوي مشروبات طبيعية لتخسيس الوزن بسرعه الصاروخ وحرق الدهون بسهوله - ثقفني

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