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إليكم طريقة عمل السمن البلدي في المنزل، ففي يومنا قد لا نستغنى عن السمنة البلدي وبالتالي نحتاج إليها بكميات كبيرة، وكأي شيء فالسمنة البلدي أصبحت أسعارها عالية وأعلى مما كانت عليه سابقًا لأننا وكما نعرف في فترة من الغلاء الغير مسبوقة، وتوفيرًا على نفسك يمكنك تحضير السمنة في منزلك بنفس مكونات الجاهزة كما أنها ستكون أكثر ضمانًا من الجاهزة ويمكنك عمل الكميات التي تحتاجينها وتقومي بتخزينها في الثلاجة لوقت حاجتك. طريقة عمل السمن البلدي في المنزل المكونات المطلوبة:- زبدة بلدي غير مالحة.

مصفاة معدنية.

قطعة من القماش القطني. طريقة التحضير:- أحضري طاسة قلي تيفال وقومي بتسخينها على درجة حرارة نار هادئة ثم قومي بإضافة الزبدة بكميتها التي تحتاجينها في الطاسة.

قلبي الزبدة على النار لمدة سبع دقائق بحيث تذوب الزبدة تمامًا ثم قومي بوضع الزبدة المذابة على النار لمدة نصف ساعة حتى ينفصل الحليب عن الزبدة.

بعد أن يصبح الحليب عبارة عن تكتلات منفصلة ومتراكمة على جوانب الطاسة قومي بكشطه بملعقة معدنية وقومي بالاحتفاظ به في طبق جانبي.

كرري هذه الخطوة حتى لا يتكتل الحليب وتصبح الزبدة صافية من الحليب تمامًا ثم قومي برفع الزبدة من الطاسة واتركيها تبرد لمدة أربع إلى ست دقائق.

بواسطة المصفاة قومي بتصفية السمنة من الحليب المتبقي وضعي تحتها قطعة القماش القطنية ثم قومي بوضع السمنة في علبة وأحكمي غلقها وضعيها داخل الثلاجة حتى تتماسك. أهم فوائد السمن البلدي تعد السمنة البلدي من المكونات الغنية بأقوى الفيتامينات والتي تحتوي على مضادات أكسدة قوية تعمل على حماية الجسم من الالتهابات والأمراض الخطيرة.

كما أنها عنصر غني بحمض اللينوليك الذي يحتوي على مضادات بكتيري قوية ويمد الجسم بطاقة كبيرة جدًا كما أنها أفضل من الزبدة بالنسبة للأشخاص التي تعاني من وزن زائد.

وأيضًا غنية بحمض البيوتريك الذي يعمل على تحسين عملية الهضم وقتل البكتيريا التي تصيب المعدة والأمعاء ويساهم في تحسين عملية الإخراج.

يحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية التي تعمل على تعزيز الجهاز المناعي وتقوي قدرة الجسم على مقاومة الأمراض المختلفة. عمر شويل - جدة اسرار الريف.. طريقه السمن البلدي الفلاحي المرمله في المنزل بدون تكلفه وافضل من الجاهزة - ثقفني

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