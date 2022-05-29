كنز في بيتك.. عصيان الباميه وأفضل طريقة سحرية لاستخدامها ستحل هذه المشكلة ستندمي أنكِ كنتِ ترميها

عصيان الباميه، تعد هذه العصيان شيء ليس له قيمة بالنسبة للكثير من الأشخاص، ولكن عند قيامنا بالبحث في هذا الصدد، نجد أنفسنا أمام كنز سخي لا يقدر بثمن، حيث أنها تدخل في الكثير من الأعمال، بالإضافة لاستخدامها في العديد من الوصفات، والماسكات التي تستخدمها الكثير من السيدات، والتي تباع بأسعار باهظة الثمن، وهذا ما جعلنا نكتب ذلك المقال، فهذه ليست مجرد كلمات بل نصيحة عليك التمسك بها.

عصيان الباميه

تعتبر البامية من الأطعمة التي لاقت شهرة كبيرة، والتي يقبل على أكلها الكثير من الأشخاص، وذلك لما لها من فوائد صحية هامة.

ولا تتوقف فوائد البامية عند أكلها فحسب بل لها الكثير من المميزات، وذلك من خلال الاستفادة من عصيانها في تحضير العديد من المركبات الطبيعية.

والتي تستخدم في الحفاظ على الشعر من الكثير من الأضرار، ومن هذه الوصفات ما يلي:

وصفة عصيان البامية لتنعيم الشعر

تدخل عصيان البامية في تجهيز الكثير من الوصفات التي تساعد على مكافحة خشونة الشعر.

كما أنها تعمل على الحفاظ عليه من التلف، وذلك لكونها مصدر طبيعي للكرياتين.

والذي يحتاجه الشعر بشكل مستمر، هذه الوصفة يمكن إعدادها بشكل سهل وبسيط، حيث أن مكوناتها متوفرة في المنزل، ولا تحتاج لشراء شيء واحد من الخارج.

كيراتين طبيعي للشعر

المكونات

عصيان بامية.

نصف كوب من الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون أو جوز الهند.

نصف لتر من المياه الجارية.

طريقة التحضير

نقوم أولًا بوضع عصيان البامية في وعاء من الألومنيوم، ثم نقوم بوضع كمية مناسبة من المياه عليه، ثم نضع هذا الوعاء على النار وعندما يتحول الماء لسائل لزج نقوم برفعها على الفور.

نترك هذا الخليط حتى يبرد تمامًا ثم نقوم بوضع هذا الخليط في الخلاط الكهربائي ونقوم جيدًا.

نحضر إناء فارغ ثم نقوم بتفريغ هذا الخليط به، ثم نضيف إليه الزيت بشكل بسيط، ولا نضيف كمية الزيت مرة واحدة، وبعد ذلك نقوم بخلطهم بحيث نحصل على مزيج متجانس.

نقوم بتقسيم الشعر لعدة خصل، ثم نقوم بتغطية جميع الخصل بهذا الخليط، وبعهدها نرتدي قناع الرأس.

نترك هذه الوصفة على الشعر لمدة لا تقل عن الساعتين، وبعد مرور هذا الوقت نقوم بشطف الشعر بالماء الدافئ أولًا، ثم غسله بالشامبو، وسوف نجد بعدها نتيجة مبهرة وممتازة.

في نهاية هذا المقال يمكننا القول بأن هناك العديد من الأشياء التي لا نعطيها أهمية كبيرة، مثل ما يفعل الكثير مع عصيان الباميه، والتي تعتبر ذات أهمية كبيرة، وفوائد عالية، ويجب أن نهتم بالاستفادة منها بأكبر شكل ممكن.