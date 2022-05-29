هاتي كوب سكر وتعالي أقولك طريقة عمل غزل البنات بدون ماكينة ولا خلاط أحلي مليون مرة من المحلات

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عمر شويل - جدة انتشرت حلوى شعر البنات في جميع الأسواق ولدى البائعين الجائلين وغيرها، وأحبها جميع الأطفال لأنها تتميز بلونها البنك الفاتح الذي يجذب الأطفال، كما أنها خفيفة في الوزن ويسهل على جميع الأطفال حملها في أي مكان، ولكن للأسف الشديد الماكينة التي تستخدم في صناعة حلوى شعر البنات تتعرض للهواء والأتربة، وبتالي تكون معرضة للكثير من المشاكل والبكتيريا، ولكن بعد الآن لن تقومي بشراء حلوى شعر البنات من الخارج مطلقا، نحن سوف نقوم بشرح طريقة سهلة وسريعة لتحضير شعر البنات في البيت بدون ماكينة ولا خلاط، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات حلوى شعر البنات في البيت

نسمع أصوات البائعين في الشوارع لبيع شعر البنات، ويذهبون الأطفال من كل مكان لشرائه، ولكن توجد بعض الأمهات تخشى على أطفالها شراء أي شئ من الشارع لأنها تكون محملة بالكثير من الفيروسات، وازداد هذا الأمر بعد انتشار فيروس كورونا في جميع البلاد، والآن سوف نقدم لكم مكونات حلوى شعر البنات في المنزل بكل سهولة:

كوب ونصف من السكر.

ملعقة صغيرة من الألوان الغذائية الصحية.

أعواد بلاستيكية لوضع شعر البنات عليه.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير حلوى شعر البنات في المنزل

نرى ماكينة شعر البنات أمام جميع المحلات وهذا بسبب إلحاح الكثير من الأطفال على شرائها، ولكن توجد بعض الأمهات تفضل تحضير كل شئ لأطفالهم في البيت لضمان الجودة والنظافة، والآن سوف نقدم لكم خطوات التحضير بأقل مجهود:

يتم وضع السكر في طبق عميق.

نضع اللون الطبيعي على السكر، ويتم التقليب جيدا حتى يصبح السكر لونه متغير باللون الطبيعي.

نضع الفانيليا عليهم ونستمر في التقليب.

يتم وضع الإناء على النار هادئة، ويتم التقليب حتى يصبح السكر إلى الكراميل.

بعد ذلك يتم إحضار وعاء أخر ونضعه على النار، ويتم تسخينه قليلا.

بعد ذلك يتم أخذ الكراميل وتحريكه بسرعة كبيرة على حافة الإناء الآخر.

يجب وضع الحلوى على أعواد الخشب.

اسرار نجاح حلوي الجيلاتين بكوب سكر

قيل عن تقومي بوضع السكر يجب ان تقومين جيدا بطحنه وتحويله إلى بودرة ف وقت قليل حتي يسهل عليك تحويلة سريعا الي كريم كراميل كما يجب أن تقومي لشراء النكهات والطعم السائل بدلا من الجافة حتي تعطي مذاق رائع جدا ولذيذ كما يجب اختيار أناء غير قابل الالتصاق بكل سهولة حتي يسهل عليك وضع وعمل حلوي الجيلاتين بدون اي مجهود رائع او تكاليف فقط استخدمي هذه الطريقة التي قمت بذكرها لتحصلي على مذاق رائع