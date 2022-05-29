النشا والخل كنز رهيب: لتبييض البشرة بنتيجة ستبهرك وتحدي2022

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عمر شويل - جدة النشا والخل كنز رهيب , يعد هذا معجزة في تبييض البشرة من اول استخدام ونتائج مبهرة, ويتكون من مكونات الطبيعية التي تدخل في تحضير الخليط الرهيب في التفتيح الفوري, ويعتبر من افضل واهم الكريمات عند الفتيات التي تبحث علي بشرة مشرقة للغاية وناصعة البياض بفضل الله, حيث يحتوي علي بعض المواد المفيدة في تفتيح وتبييض البشرة دون اي تعب ولا تكلفة, والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل النشا والخل كنز رهيب لتبييض البشرة ويعطيكم افضل نتائج من التفتيح وبشرة ناصعه البياض2022.

مكونات عمل النشا والخل كنز رهيب لتبييض الوجه وشد البشرة فوري ونتائج فورية ومبهرة

سوف نقدم لكم الآن المكونات التي من خلالها سوف نقوم بتحضير أقوي خليط رهيب لتبييض البشرة بشكل لا يصدق دون تكلفة ولا تعب وهي كما يلي:-

ملعقتين من النشا.

ثلاث ملاعق من الخل.

ملعقتين من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ثلاث ملاعق من ماء الورد.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من زيت الورد.

طريقة التحضير

نقدم لكم الآن أفضل طريقة لتحضير الخليط بكل سهولة في المنزل بخطوات سهلة والحصول علي بشرة مشرقة وناصعة البياض دون اي تكلفة وهي كما يلي:-

نحضر إناء ونضع بداخله الخل والنشا والحليب ونخلط المكونات جيد حتي تصبح متجانسة للغاية. ثم نضيف عليهم زيت اللوز وزيت الورد ونخلطهم بشكل جيد حتي يصبح خليط متجانس ولين. ثم نضيف عصير الليمون وماء الورد بتدريج مع الاستمرار في التقليب الجيد حتي يصبح خليط كريمي متجانس.

طريقة الاستخدام

اليكم ابسط طريقة لاستخدام الكريم الذي يساعد علي تفتيح وتبيض وشد البشرة في المنزل بخطوات بسيطة جدا ونتائج مبهرة من اول استعمال وهي كالتالي:-

نقوم بغسل البشرة باستخدام الماء والغسول الخاص بكم جيد حتي نتخلص من اي شيء علي الوجه

ثم نقوم يوضع دهنة من الخليط علي البشرة بتساوي علي الوجه حتي نغطي جميع اطراف الوجه.

نتركه الخليط علي البشرة لمدة تتراوح من بين 8 دقائق إلي 15 دقيقة للحصول علي افضل نتائج.

ثم نقوم بغسل الخليط من الوجه بالماء ونكرر العملية ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهر للحصول علي افضل درجات التبييض.

فوائد النشا والخل كنز رهيب لتبييض البشرة من اول استخدام فوري 2022

سوف نتعرف الآن علي بعض الفوائد الخاصة ب النشا والخل كنز رهيب لتفتيح البشرة وكيفية الحصول علي بشرة مثالية في اقل وقت ممكن وهي كالاتي: –