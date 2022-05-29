سر بياض الكوريين.. الملح وزيت جونسون معجزة لتبييض البشرة والجسم 10 درجات وإزالة سواد السنين في دقائق

تبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن الطرق الطبيعية التي من خلالها يحدث بياض للبشرة والتخلص من السواد الذي يوجد في الأكواع والركب حيث يكون ذلك السواد المتراكم نتيجة لعدم ترطيب البشرة والتعرض لعوامل البيئة المضرة لذلك بعد البحث والأطلاع وجد أن مركبين الملح وزيت جونسون لهم فاعلية كبيرة في تبييض البشرة والتخلص من السواد ويكون الملح من العناصر القوية التي تساعد على تقشير البشرة والقضاء على السواد وتوحيد لون البشرة كذلك نجد أن زيت جونسون يعمل على ترطيب البشرة والتخلص من الجفاف لذلك سوف نوضح وصفة الملح مع زيت جونسون وطريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة تبييض البشرة

نجد عندما نريد أن نحصل على بياض البشرة وتفتيحها بنسبة كبيرة أن نستخدم هذه الوصفة ونجد أنها تتكون من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..

ملح

زيت جونسون.

فازلين.

نشا.

ماء ورد.

طريقة تحضير وصفة تبييض البشرة

عندما نقوم بتحضير تلك الوصفة يجب أن نتبع خطوات سهلة وبسيطة حتى يتم تحضيرها بنجاح وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..