نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر بياض الكوريين.. الملح وزيت جونسون معجزة لتبييض البشرة والجسم 10 درجات وإزالة سواد السنين في دقائق في المقال التالي
تبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن الطرق الطبيعية التي من خلالها يحدث بياض للبشرة والتخلص من السواد الذي يوجد في الأكواع والركب حيث يكون ذلك السواد المتراكم نتيجة لعدم ترطيب البشرة والتعرض لعوامل البيئة المضرة لذلك بعد البحث والأطلاع وجد أن مركبين الملح وزيت جونسون لهم فاعلية كبيرة في تبييض البشرة والتخلص من السواد ويكون الملح من العناصر القوية التي تساعد على تقشير البشرة والقضاء على السواد وتوحيد لون البشرة كذلك نجد أن زيت جونسون يعمل على ترطيب البشرة والتخلص من الجفاف لذلك سوف نوضح وصفة الملح مع زيت جونسون وطريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.
مكونات وصفة تبييض البشرة
نجد عندما نريد أن نحصل على بياض البشرة وتفتيحها بنسبة كبيرة أن نستخدم هذه الوصفة ونجد أنها تتكون من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..
- ملح
- زيت جونسون.
- فازلين.
- نشا.
- ماء ورد.
طريقة تحضير وصفة تبييض البشرة
عندما نقوم بتحضير تلك الوصفة يجب أن نتبع خطوات سهلة وبسيطة حتى يتم تحضيرها بنجاح وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..
- نحضر الملح ونضعه في وعاء مع النشا ونقوم بتقليبهم حتى تتجانس تلك المكونات.
- ثم بعد ذلك نضع عليهم ماء الورد ونقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.
- نقوم بوضع زيت جونسون على المكونات وتقليبهم جيدا حتى يتم التجانس.
- نضع بعد ذلك الفازلين بعد أن نقوم بتفكيكه ونقلب جميع المكونات جيدا.
- يوضع الخليط على البشرة ونقوم بعملها حركات دائرية لها.
- نترك الوصفة لمدة ٢٠ دقيقة ثم نقوم بغسلها وسوف نلاحظ أنها قامت بتفتيح البشرة تماما وتخلصنا من السواد المتراكم.
- تكون تلك الوصفة من أهم الوصفات ذات فعالية كبيرة ويمكن لكثير من السيدات عملها في المنزل بكل سهولة.
- تساعد تلك الوصفة على ترطيب البشرة، توحيد لون البشرة، والقضاء على الاسمرار، تساهم في التخلص من التجاعيد والقضاء على خطوط التجاعيد .
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