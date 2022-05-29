فكرة جهنمية.. ضعي الخوخ في المياة المغلية ربع ساعة ومش هتصدقي النتيجة ندمت أني معرفتهاش من زمان !!

مع حلول فصل الصيف فتكثر فاكهة الخوخ كثيرا وتقوم كثير من ربات المنازل بشرائها وتناولها فهي مفيد جدا وتحتوي على كثير من المعادن والفيتامينات وتحسن من عملية الهضم وتساعد على ترطيب البشرة وتحتوي على نسبة إلياف عالية تساعد على الشبع لفترات طويلة ونظرا أن الخوخ يتميز بطعمه اللاذع فيوجد كثير من الأطفال يرفضوا تناوله لذلك استطعنا أن نجد لكم وصف رائعة لتحلية الخوخ وتناوله وذلك عن طريق الماء وغلي الخوخ به فهذه الطريقة عندما نقوم بتجريبها لا نستطيع أن نستغني عنها أبدا وسوف نوضح لكم المكونات اللازمة لتحضير مغلي الخوخ وطريقة تحضيره من خلال هذا المقال.

مكونات تحضير وصفة مغلي الخوخ

عندما نسمع بأن الخوخ سوف يتم غليه في الماء فنجد أنه يستغرب الكثير عند سماع ذلك ولكن اليوم استطعنا أن نأتي بجميع التفاصيل الخاصة بالوصفة وتحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

خوخ.

ماء.

رشة ملح.

٤ ملاعق سكر.

طريقة تحضير مغلي الخوخ

بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لعمل الخوخ المغلي سوف نقوم بتحضيره من خلال النقاط التالية..

نحضر الخوخ ونقوم بغسله جيدا بواسطة الماء والخل.

نحضر وعاء ونضع به الماء مع رشة الملح ونتركه على النار حتى تمام الغليان.

نحضر الخوخ ونضعه في الماء المغلي ونتركه لمدة عشر دقائق.

نقوم برفع الخوخ من على النار ونتركه يبرد ثم نقوم بتقشيره.

نأخذ القشر ونضعه في الوعاء الذي به الماء وقمنا بوضع الخوخ به سابقا.

نقوم بوضع ٤ ملاعق سكر مع قشر الخوخ ونتركهم يغلوا سويا.

نقطع الخوخ الذي قمنا بتقشيره ويوضع في أكواب.

يأخذ من الماء الذي وضعنا به قشر الخوخ ونضع داخل الأكواب.

نتركه يبرد ويوضع في الثلاجه ثم نقوم بتقديمه وبالهناء والشفاء.

فوائد الخوخ

نجد ان لفاكهة الخوخ فوائد عديدة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..