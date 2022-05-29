نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار البيوتي سنتر.. تنظيف البشرة في المنزل لوجه نضر ملئ بالحيوية ومسام بتتنفس ستشعري بالفرق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف البشرة في المنزل حيث يوجد العديد من النساء التي تحب أن تظهر ببشرة صافية وكلها حيوية ونضارة وخالية من العيوب وهذا ما يمنحها الثقة في نفسها ويشعرها بالسعادة، ولكن هناك بعض الوصفات التي يتم تجربتها لتنظيف البشرة من قبل كثير من النساء ذات تكلفة باهظة الثمن ولكن هنا سنتعرف على كيفية الاعتناء ببشرتك دون تكاليف ويمكن فعلها في المنزل دون الذهاب إلى أي مكان آخر وهذا ما سنعرفه من خلال مقالتنا في الأسطر القادمة.

تنظيف البشرة في المنزل

هناك كثير من النساء التي تعاني من جفاف بشرتها أو عدم توحيد لونها أو ظهور البقع الغامقة على بشرتها، لذلك سنتعرف على خطوات تنظيف البشرة منزليًا بطرق سهلة، ومن ضمن هذه الخطوات سنذكرها لكم بالتفصيل.

طرق تنظيف البشرة وتفتيحها

يجب تنظيف البشرة بغسلها باستمرار، لذلك يجب اختيار الغسول المناسب للبشرة للتخلص من الشوائب والأوساخ العالقة على البشرة، ويجب أن يتم شطف البشرة بالماء العادي وليس الساخن لكيلا يحدث أي جفاف للبشرة.

يجب عمل بخار مائي مرتان في الأسبوع لتنظيف البشرة من الدهون الزائدة والبثور العالقة في البشرة.

لذلك يمكن تسخين قدر من الماء على النار ويتم غليها ثم يتم عرض البشرة لبخار الماء لمدة 6 دقائق.

ثم يتم مسح البشرة بفوطة ناعمة ويتم وضع كريم مرطب لغلق المسامات.

تقشير الوجه

يجب عمل تقشير للبشرة من مرة لمرتان في الأسبوع لتجديد خلايا البشرة، لذلك يمكن عمل هذه الوصفة (2 ملعقة كبيرة من السكر + ملعقة عسل أبيض + ملعقة من الزبادي) ثم يتم خلطهم ووضعهم على البشرة، ويتم فرك البشرة بحركة دائرية برفق ثم يتم شطفها بالماء الدافئ، لذلك بسبب التخلص من خلايا البشرة الميتة وتجديدها وترطيبها.

ترطيب البشرة

ثم بعد ذلك يجب ترطيب البشرة لتنعيم البشرة وتجعلها مشرقة ونضرة، لذلك يمكن دهن البشرة إما بالزيوت الطبيعية كزيت جزة الهند أو زيت اللوز الحلو أو بطريقة عمل الماسكات الطبيعية كماسك الموز والعسل ويمكن عملها بإحضار (ثمرة موز + ملعقتان من العسل الأبيض + نصف ملعقة من القرفة) حيث يتم خلطهم ببعض ثم يتم وضعها على البشرة لمدة ربع ساعة ثم يتم شطف البشرة بماء دافئ، وكانت هذه طريقة تنظيف البشرة في المنزل بالتفصيل.