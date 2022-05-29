نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة منزلية قوية لتفتيح وتبييض اليدين والرجلين وإزالة أي بقع وتصبغات من أول أستخدام في المقال التالي

تعاني البعض من الفتيات من وجود الإسمرار في اليدين حيث تسبب هذه العلامة تسبب مشكلة كبرى للعديد من الفتيات وتجعلهم يصابون بالضيق والإحراج لذلك يقومون الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة بالبحث عن بعض الإستخدامات التي تعمل على تفتيح اليدين وجعلها بيضاء مثل الحليب، حيث تستخدم البعض من الفتيات خلطات الكريمات الشهيرة التي تعمل هذه الكريمات على تفتيح اليدين وجعلها بيضاء عن طريق تقشير طبقة الجلد السطحية التي تجعل مظهر اليدين بشكل غير مقبول، ولكن لا توجد هناك وصفة أقوى من الوصفات الطبيعية التي تعمل هذه الوصفات على تقتيح اليدين بشكل طبيعي وسحري، وتتعدد الوصفات الطبيعية المستخدمة في تفتيح اليدين ومنها وصفة البيكنج صودا مع عصير الليمون ووصفة ملح الليمون والخل ووصفة النشا غيرها من الوصفات الاخرى المتعددة. مكونات عمل وصفة لتفتيح اليدين ملعقتان كبيرتان من البيكنج صودا.

ملعقة واحدة صغيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون. طريقة عمل وصفة لتفتيح اليدين أحضرى وعاء صغير ونظيف وضعي به ملعقتان كبيرتان من البيكنج صودا مع ملعقة واحدة صغيرة من زيت جوز الهند مع ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها.

بعد تقليب هذه المكونات جيدا ببعضها، قومي قبل وضع هذه الوصفة على يديكي عليكي بغسل يدك جيدا بالماء حتى تصبح نظيفة.

عند غسل اليدين جيدا بالماء قومي بتجفيفها جيدا بواسطة قطعة من القماش القطنية بعد ذلك عليكي بوضع هذه الوصفة على يدك مع فركها جيدا بين الأصابع.

بعد الإنتهاء من وضع هذه الوصفة قومي بتركها على اليدين لمدة ساعة واحدة ونصف ثم قومي بغسلها بالماء البارد.

عند غسل اليدين بالماء البارد بعد الإنتهاء من الوصفة سوف تحصلين على أيدي لامعة وجذابة، وعليكي بتكرار هذه الوصفة مرتان في كل إسبوع وخلال شهر واحد فقط سوف تحصلين على أيدي بيضاء ولامعة وسوف تحصلين على النتيجة التي تحلمين للوصول إليها بدون تكلفة ولا مجهود لذلك ننصح أي فتاة تعاني من مشكلة إسمرار اليدين عليها بإستخدام هذه الوصفة للحصول على أفضل النتائج. عمر شويل - جدة وصفة منزلية قوية لتفتيح وتبييض اليدين والرجلين وإزالة أي بقع وتصبغات من أول أستخدام - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة منزلية قوية لتفتيح وتبييض اليدين والرجلين وإزالة أي بقع وتصبغات من أول أستخدام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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