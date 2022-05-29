نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطعمية المصرية على أصولها وسر تماسكها وقرمشتها بمكونات بسيطة في البيت في المقال التالي

الطعمية المصرية هى موضوع مقالنا اليوم، فطريقتنا اليوم طريقة مميزة وجميلة وصفة مصرية فرعونية، وهى من أهم الاطباق الشعبية المشهورة المصرية، ويفضلها الكبار والصغار، فهى وجبة رخيصة الثمن ولكن لها قيمة غذائية عالية، طريقتنا اليوم طريقة عمل الطعمية المصرية على أصولها، وتعتبر الطعمية المصرية من الأكلات ذات الأصل الفرعوني، حيث أن أول ما أعد الطعمية هم الفراعنة، حيث ظهرت الطعمية على نقوش المقابر فى وادى الملوك، وهى مصنوعة من مدشوش الفول والخضروات، وهى غالبا ترافق الفول المدمس فى وجبة الأفطار لدى المصريين، ويمكن أن تأكل فى الغداء والعشاء وأيضا فى وجبة سحور رمضان وفي أي وقت وذلك نظراً لحب المصرين للطعمية والفول المدمس. مقادير الطعمية المصرية على اصولها نصف كيلو فول مدشوش.

نصف كوب حمص الشام.

1 حزمة أوراق كزبرة.

1 حزمة أوراق بقدونس.

1 حزمة أوراق شبت.

1 حزمة كرات مصري.

ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة.

ملعقة صغيرة كمون.

ملح حسب الرغبة.

2 بصل مقطع أربع.

6 فصوص ثوم.

1كوب ماء عند اللزوم. لوجة الطعمية. سمسم محمص.

زيت نباتي غزير للقلي والتحمير. طريقة عمل عجينة الطعمية اللذيذة. يجب غسل الفول المدشوش جيداً ونقعة لمدة 6 ساعات على الأقل فى الماء.

نقوم بتصفية الفول جيداً من الماء.

نقوم بغسل جميع الخضروات جيداً وتصفيتها من الماء، ونقوم بتقطيع الخضروات.

نقوم بوضع فصوص الثوم والخضروات والبصل فى الكبة ونضربهم حتى يتجانس الخضروات مع بعض، ثم يضاف الفول المدشوش والتوابل ما عدا الملح.

نقوم بضربهم بالكبة حتى يتجانس التوابل والفول مع بعض ويضاف اليهم الماء تدريجياً حتى يساعد فى تنعيم العجين.

نقوم بتقسيم العجين فى أكياس ونضعها فى الفريزير وعند الاستخدام نخرج كيس ونتركة يفك ونبدأ القلي في الزيت وهو ساخن. عمر شويل - جدة الطعمية المصرية على أصولها وسر تماسكها وقرمشتها بمكونات بسيطة في البيت - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطعمية المصرية على أصولها وسر تماسكها وقرمشتها بمكونات بسيطة في البيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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