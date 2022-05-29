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كيكة الفانيليا من أشهى أنواع الكيك التي يمكننا تناولها مع العديد من المشروبات المختلفة حيث يمكننا تناولها مع مشروب الشاي أو الحليب أو العصائر المختلفة، حيث ترغب العديد من الناس بعمل كيك الفانيليا بطريقة هشة وقطنية وذات قوام ناعم ويرجع السبب في عدم الحصول على ذلك القوام هو عدم الإلتزام بالمكونات الصحيحة وعدم تحضيرها وإعدادها بالطريقة المظبوطة لذلك نلاحظ عدم الحصول على القوام الهش القطني، وتعتبر مكونات كيك الفانيليا بسيطة وغير مكلفة ويمكن للجميع عملها في المنزل وتعتبر مكوناتها هي المكونات الأساسية التي لايخلو أي منزل منها وهي البيض والفانيليا والدقيق والسمنة والبيكنج بودر والسكر. مكونات عمل كيك الفانيليا ثلاث حبات من البيض.

كوب واحد من السكر.

كوب واحد من الزيت.

كوب واحد من الحليب.

كوب واحد من الدقيق.

اربعة ملاعق كبيرة من الفانيليا.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر. طريقة عمل كيك الفانيليا عليكي بتحضير الخلاط الكهربائي وضعي به ثلاث حبات من البيض مع كوب واحد من السكر مع كوب واحد من الزيت وقومي بخفق هذه المكونات ببعضها جيدا حتى يصبح ذات قوام كثيف.

بعد الحصول على ذلك القوام الكثيف قومي بوضع هذا الخليط في وعاء كبير وضعي به كوب واحد من الدقيق مع ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر مع أربعة ملاعق كبيرة من الفانيليا وعليكي بتقليب وعجن هذه المكونات ببعضها ويراعى أثناء تقليب وعجن هذه المكونات أن يكون التقليب في إتجاه واحد حتى تحصلين على كيكة هشة.

بعد الإنتهاء من التقليب جيدا قومي بتحضير صينية وضعي بها كمية قليلة من الزيت وقومي بصب خليط الكيك بها وقومي بإدخالها في الفرن مراعاة أن يجب أن تكون هذه الفرن على درجة حرارة عالية.

أتركي هذه الصينية في الفرن لمدة خمسة عشر دقيقة بعد مرور ذلك الوقت قومي بإخراجها من الفرن واتركيها حتى تبرد وعندما تبرد قومي بتقطيعها واحضري طبق تقديم وقومي بتقديم قطع كيك الفانيليا بأشهى وألذ طعم وبذلك تكوني حصلتي على كيك هش وقطني. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيك الفانيليا اليومية الاقتصادية بمكونات سهلة وسريعة وبطعم هش ولذيذ - ثقفني

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