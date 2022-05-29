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المكرونة النجرسكو من أفضل أنواع المكرونة التي يمكننا تناولها حيث أنها تكون غنية بالجبن والفراخ وغيرها من المكونات الأخرى، حيث تعتبر المكونات المضافة للنجرسكو من المكونات المغذية التي يحتاجها الجسم في بناء أنسجته وعضلاته، وتباع المكرونة في الكثير من المطاعم الخارجية التي تعمل على بيعها بأسعار غالية الثمن بالإضافة إلى أنها تباع بكميات قليلة جدا، ولا تحتاج المكرونة النجرسكو إلا المكرونة وبعض قطع الفراخ وكمية من الجبن حتى نتمكن من تقديمها بأفضل طعم ممكن وبطعم ونكهة أفضل من النكهة المباعة في محلات المطاعم الخارجية. مكونات عمل وصفة المكرونة النجرسكو كيلو واحد من المكرونة.

حبة واحدة كبيرة من البصل.

حبتان إثنان من الفلفل الأخضر.

حبة واحدة كبيرة من الطماطم.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

كمية من الجبن المشكلة.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الفراخ.

نصف كيلو من الفراخ المقطع إلى قطع على شكل مكعبات.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة. طريقة عمل وصفة المكرونة النجرسكو احضري اولا حلة كبيرة وضعي بها كمية كبيرة من الماء وضعي بها كيلو المكرونة والشكل على حسب رغبتك واتركيها حتى يتم سلقها جيدا، وعند تمام نضجها قومي برفعها من على النار واتركيها جانبا.

بعد ذلك أحضري طاسة عميقة وضعي بها كمية من خمسة ملاعق كبيرة من الزيت ثم ضيفي حبة واحدة من البصل المقطع شرائح والطماطم كذلك وحبتان من الفلفل الأخضر شرائح وقومي بتقليب هذه المكونات على نار متوسطة الحرارة ثم ضيفي قطع الفراخ وضيفي الملح والفلفل الاسود والبهارات المشكلة وبهارات الفراخ واتركيها حتى تنضج.

عند نضج الفراخ أتركيه جانبا، ثم عليكي بتحضير البشاميل عن طريق تحضير وعاء ضعي به الدقيق والماء والسمنة وبتقليبهم جيدا مع الحليب حتى يصبح قوام كثيف وأرفعيه من على النار.

أحضري صينية وضعي بها كمية من البشاميل مع الفراخ بالخضروات ثم المكرونة ثم قومي بإضافة كمية الجبن المختلفة ثم قومي بإدخالها الفرن.

اتركي هذه الصينية في الفرن حتى تتمكني من تسييح الجبن وتتماسك ببعضها ثم عليكي بإخراجها وعليكي بتناولها بألذ وأخف طعم. عمر شويل - جدة طريقة عمل المكرونة النجرسكو بقطع الفراخ وبخطوات سهلة وسريعة وبطعم شهي - ثقفني

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