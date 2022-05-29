طريقة عمل الحواوشي بخلطة وتتبيلة سرية في البيت بطعم ألذ من المطاعم

تبحث العديد من السيدات عن طريقة سحرية لعمل الحواوشي في المنزل لان الحواوشي من الوجبات السريعة التي يقبل على تناولها الكثير من الناس سواء الكبار والصغار، حيث يمكننا تناول الحواوشي في وجبات الغذاء او العشاء على مدار اليوم ويمكننا تناول العديد من المقبلات المختلفة بجانبه ومنها المخللات والسلطات وجميع هذه المقبلات تعمل على فتح الشهية، حيث نلاحظ أن البعض بل الغالبية من الناس يقومون بشراء الحواوشي من محلات المطاعم الخارجية ومن المحتمل أننا إذا قومنا بتناول هذا الحواوشي من محلات المطاعم أن نصاب بالعديد من الامراض التي تهلك بصحتنا في النهاية.

مكونات عمل وصفة الحواوشي

كيلو واحد من اللحمة المفرومة.

حبتان إثنان من البصل.

حبتان إثنان من الفلفل الأخضر.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من بهارات اللحمة.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.

ربع كوب من الكزبرة الخضراء.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

طريقة عمل وصفة الحواوشي