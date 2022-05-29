طريقة عمل الحواوشي بخلطة وتتبيلة سرية في البيت بطعم ألذ من المطاعم

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تبحث العديد من السيدات عن طريقة سحرية لعمل الحواوشي في المنزل لان الحواوشي من الوجبات السريعة التي يقبل على تناولها الكثير من الناس سواء الكبار والصغار، حيث يمكننا تناول الحواوشي في وجبات الغذاء او العشاء على مدار اليوم ويمكننا تناول العديد من المقبلات المختلفة بجانبه ومنها المخللات والسلطات وجميع هذه المقبلات تعمل على فتح الشهية، حيث نلاحظ أن البعض بل الغالبية من الناس يقومون بشراء الحواوشي من محلات المطاعم الخارجية ومن المحتمل أننا إذا قومنا بتناول هذا الحواوشي من محلات المطاعم أن نصاب بالعديد من الامراض التي تهلك بصحتنا في النهاية.
مكونات عمل وصفة الحواوشي
- كيلو واحد من اللحمة المفرومة.
- حبتان إثنان من البصل.
- حبتان إثنان من الفلفل الأخضر.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من بهارات اللحمة.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.
- ربع كوب من الكزبرة الخضراء.
- ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.
- خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.
طريقة عمل وصفة الحواوشي
- عليكي اولا بفرم المكونات الخاصة بالحواوشي ببعضها حتى تحصلين على عجينة متجانسة المكونات.
- أحضري الكبة الكهربائية وضعي بها كيلو واحد من اللحمة مع حبتان إثنان من البصل وحبتان إثنان من الفلفل الأخضر وربع كوب من الكزبرة الخضراء وقومي بطحن وفرم هذه المكونات بالكبة جيدا.
- بعد فرم هذه المكونات جيدا بالكبة قوني بتفريغ مكونات هذه الكبة في وعاء كبير وضعي به ملعقة واحدة صغيرة من الملح ونصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود ونصف ملعقة واحدة صغيرة من بهارات اللحمة ونصف ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.
- بعد الإنتهاء من وضع جميع هذه المكونات قومي بوضع خمسة ملاعق كبيرة من الزيت ثم عليكي بعمل أقراص من اللحمة واحضري الخبز الذي تقومين بحشوه وعليكي بفتحه فتحة صغيرة من أعلى ثم ضعي به كمية اللحمة او قرص اللحمة.
- بعد الإنتهاء من عمل هذه الكمية قومي بدهن الخبز من على سطحه بالزيت ثم ضعي الحواوشي في صينية وقومي بإدخاله في الفرن حتى ينضج وياخذ اللون البني الشهي، وعند التأكد من نضجه قومي بإخراجه من الفرن ثم عليكي بتقديمه بافضل شكل وألذ طعم.
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