احذر وجود رغوة البول مؤشر لمرض خطير انتبه قبل فوات الأوان وكيفية العلاج

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يلاحظ بعض الناس ظهور رغوة كثيرة في البول، وعند ملاحظة ذلك فيدل هذا على معاناة صاحب هذا الأمر من بعض الأمراض بالداخل، فعند امتلاء المثانة بكثير من البول ثم بعدها يتم إخراجه بكمية واحدة يتكون فيه علامات على شكل رغاوي كثيرة، والبعض لا يعطي أهمية للأمر ولكن هذا شر خاطئ فوجود الرغوة في البول تدل على وجود عدم توازن في الأنزيمات التي تفرزها الكلى والتي تكون قد سببت هذه المشكلة، وعند ملاحظة هذا الأمر يجب الذهاب فورا إلى الطبيب لتشخيص المرض وأخذ العلاج المناسب قبل أن يحدث تطورات أخرى يصعب علاجها.
أسباب تكون رغاوي في البول
يوجد أسباب كثيرة لظهور الرغوة في البول ومنها:
- الاحتفاظ بكمية كبيرة من البول داخل المثانة ولوقت طويل.
- عند معاناة الشخص بأمراض في الكلى أو عدم توازن بها، حيث قد ترتفع نسبة البروتين في الكلى وعند عملية إخراج البول يتم ظهور الرغوة بكثرة وهذا يكون بسبب عدم أداء الكلى لوظيفتها بطريقة طبيعية.
- يكون البول مركز جدا في الجسم خاصة في حالة إصابة الشخص بجفاف في الجسم، حيث يحفظ في المثانة لوقت كبير وتظهر الرغوة عند إخراجه من المثانة، لهذا ينصح بشرب الماء دائما خلال اليوم لحماية الجسم من الجفاف.
- تظهر أيضا لمصابين مرض السكر، حيث يكون نسبة الجلوكوز والبروتين عالية في الجسم تحديداً في الكلى، فعند إخراج البول يكون محتوي على رغوة وذلك بسبب عدم عمل الكلى بشكل طبيعي.
طرق العلاج لرغوة البول
بعد أن تذهب للطبيب وأخذ العلاج المناسب ومعالجة هذه المشكلة يجب اتباع التالي حتى لا تصاب مرة أخرى بهذه المشكلة:
- شرب كميات وفيرة من الماء حتى تحمي الجسم من الإصابة بالجفاف.
- في حالة مرضى السكري يجب الانتظام في أخذ علاج السكر في مواعيده مع الالتزام بنظام غذائي.
- عند وجود عدم توازن في الكلى يجب الاهتمام بمعالجته.
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