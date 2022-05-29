أسهل واسرع كفته أرز في الدنيا اعمليها فالخلاط لن تستغني عنها بعد اليوم

كفتة الأرز من الأكلات الاقتصادية الشعبية المعروفة والمشهورة خاصًا في مصر، يحبها الكثير من الناس، ويتم تناولها كطبق أساسي في وجبة غداء شهية، كما أنه تتكون من مجموعة العناصر الغذائية المفيدة جدًا للجسم، ولكل من يريد معرفة خطوات تحضير كفتة الأرز بشكل بسيط وتصبح بطعم رائع يمكنكم متابعتنا الآن في هذا المقال.

طريقة تحضير كفتة الأرز في خطوات بسيطة

تحتوي كفتة الأرز على البروتين، والعديد من المكونات المفيدة، والغير مكلفة لذلك فهي أكلة اقتصادية مميزة، وطريقة تحضيرها كالآتي:

المكونات

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

نصف كوب من الأرز.

بصلة واحدة مبشورة.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشه من الهيل.

خمس فصوص من الثوم المفروم.

مكونات الصلصة:

كوب كبير من صلصة الطماطم.

ملعقتين كبار من الزيت النباتي.

كوب من الشوربة.

رشه ملح.

رشه فلفل اسود.

فصين من الثوم المفروم.

طريقة التحضير: