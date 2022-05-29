نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل واسرع كفته أرز في الدنيا اعمليها فالخلاط لن تستغني عنها بعد اليوم في المقال التالي
كفتة الأرز من الأكلات الاقتصادية الشعبية المعروفة والمشهورة خاصًا في مصر، يحبها الكثير من الناس، ويتم تناولها كطبق أساسي في وجبة غداء شهية، كما أنه تتكون من مجموعة العناصر الغذائية المفيدة جدًا للجسم، ولكل من يريد معرفة خطوات تحضير كفتة الأرز بشكل بسيط وتصبح بطعم رائع يمكنكم متابعتنا الآن في هذا المقال.
طريقة تحضير كفتة الأرز في خطوات بسيطة
تحتوي كفتة الأرز على البروتين، والعديد من المكونات المفيدة، والغير مكلفة لذلك فهي أكلة اقتصادية مميزة، وطريقة تحضيرها كالآتي:
المكونات
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- نصف كوب من الأرز.
- بصلة واحدة مبشورة.
- ربع كوب من البقدونس المفروم.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- رشه من الهيل.
- خمس فصوص من الثوم المفروم.
مكونات الصلصة:
- كوب كبير من صلصة الطماطم.
- ملعقتين كبار من الزيت النباتي.
- كوب من الشوربة.
- رشه ملح.
- رشه فلفل اسود.
- فصين من الثوم المفروم.
طريقة التحضير:
- في البداية اغسلي الأرز جيدًا، واتركيه في مكان جاف حتى يجف.
- احضري المطحنة وقومي بطحن الأرز جيدًا حتى تصبح مثل الدقيق ناعمة.
- احضري الخلاط وقومي بوضع الأزر واللحمة واخلطي المكونات لتتجانس.
- أضيفي البصل أيضًا.
- اخرجي الخليط في وعاء مناسب، ثم قومي بإضافة البقدونس والبصل المبشور والثوم، وجميع البهارات.
- اخلطي الكفتة بشكل جيد.
- شكل الكفتة أصابع ثم قومي بتحميرها في زيت ساخن حتى يتغير لونها.
- احضري الآن الصلصة.
- قومي بإحضار وعاء، وأضيفي به الزيت، ثم الثوم اتركي الثوم حتى يحصل على اللون الذهبي مع التقليب.
- أضيفي الصلصة واتركيها تتسبك قليلًا
- أضيفي البهارات الفلفل الأسود مع الملح.
- ثم أضيفي الكفتة.
- اتركي الكفتة في الصلصة حتى تغلي مرة واحدة وهكذا أصبحت جاهزة للتقديم، ويتم تناولها مع الارز حسب الرغبة بألف هنا.
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