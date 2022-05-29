نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الايس كريم الاقتصادي في البيت بمكونات بسيطة متوفرة في كل بيت وطعم خيال في المقال التالي

الايس كريم الاقتصادي ، الآيس كريم من الأكلات التي تنعش الكبار قبل الصغار، وبالطبع يحاول الكثير عن شراء الآيس الكريم الجاهز، لأنه يحتوي على مواد غير معروفة تضر بالصحة، مثل السكر بكميات مرتفعة والمواد الحافظة، لذا تحرص ست البيت على تحضيره في البيت بخطوات بسيطة وطعم شهي ومميز، بقوام ناعم، وإذا كنتم من عشاق الآيس كريم تابعوا معنا هذه السطور القليلة القادمة لأننا سنقدم أفضل طريقة عمل الايس كريم الاقتصادي بمكونات متوفرة في كل بيت، وتمتعوا بأقوى طعم للأيس كريم الشهي واللذيذ، يفوق طعم الجاهز وفي البيت يحتوي على عناصر أساسية وأيضًا بطعم منعش ولذيذ بخطوات بسيطة وسهلة. الايس كريم الاقتصادي المكونات لتر من الحليب البارد.

كوبان من الكريم شانتيه الخام.

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا.

معيار ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

كوب سكر حبيبات.

كوب حليب مثلج.

النكهات

بسكويت أوريو مكسر.

شوكليت شيبس.

صوص كراميل.

مكسرات.

6 مكعبات جبن كيري.

3 ملاعق كبيرة من مربى الفراولة.

بسكويت سادة مكسر.

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

لون طعام أحمر. طريقة التحضير احضري وعاء وضعي فيه كلًا من الحليب + النشا + الحليب البودرة + السكر.

وامزجي كل المكونات معًا على البارد جيدًا ثم ارفعيها على النار الهادئة مع الاستمرار في التقليب.

احرصي على أن يصبح الخليط سميك وناعم بدون تكتلات ثم ارفعيه من النار واتركيه حتى يبرد تمامًا.

اسكبي عليه الكريم شانتيه بالحليب المثلج واخفقي المكونات بالمضرب الكهربائي حتى يصبح القوام ناعم ومتماسك.

قسمي الخليط في عبوات بعدد النكهات المتوفرة لديك مثل الأول العسل، الثاني الفراولة مع لون الطعام الصحي حتى يصبح لونه أحمر، الثالث جبن كيري، وهكذا حتى تحصلين على نكهات مختلفة، وضعيه في الفريزر حتى يصبح متماسك تمامًا. الطريقة الثانية: طريقة عمل الايس كريم الاقتصادي بالفاكهة المكونات نصف كيلو من الفراولة المثلجة.

مقدار نصف كيلو من المانجو المثلجة.

نصف كيلو من الموز المثلج.

ثلاثة أكياس من الكريم شانتي الأبيض.

6 علب وزن كل علبة 100 جرام.

ثلاثة أرباع كوب من الحليب المثلج.

عسل حسب الرغبة.

عصير ليمون.

لون أحمر فراولة. طريقة التحضير ضعي صنف واحد من الفاكهة وليكن الفراولة مع ربع كوب من الحليب + 2 علبة من الزبادي + عصير ليمون قليل + كيس من الكريم شانتيه.

اخفقي كل المكونات معًا جيدًا حتى يصبح القوام ناعم، ثم ضعيه في علبة بلاستيكية.

ضعي اللون الأحمر حتى تحصلين على لون رائع، ولا تنسي وضع العسل لضبط المذاق.

كرري نفس الخطوات السابقة بخلاف تغيير الفراولة بالمانجو والموز وبنفس المعايير السابقة. عمر شويل - جدة الايس كريم الاقتصادي في البيت بمكونات بسيطة متوفرة في كل بيت وطعم خيال - ثقفني

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