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عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير القناع الكوري المذهل لتبييض البشرة وإزالة التصبغات والبقع الداكنة من اول استخدام، إليكي سيدتي كيفية صنع وصفة يابانية سحرية لتبييض البشرة 10 درجات من أول إستخدام حيث يمكنك التخلص من أثار حب الشباب و البقع الداكنة بالإضافة إلى التصبغات، و ذلك عن طريق مكونات تتواجد في كل منزل لتبييض البشرة و إزالة التصبغات و البقع الداكنة.

القناع الكوري المذهل لتبييض البشرة

مكونات القناع :

ثمرة بطاطس.

ماء.

2 ملعقة كبيرة من دقيق الذرة.

2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة إزالة التصبغات والبقع الداكنة

خذ ثمرة البطاطس وقم بغسلها بالماء جيداً ثم ابشر ثمرة البطاطس بقشرتها بإستخدام مبشرة ناعمة، حتى تحصل على مبشور البطاطس ثم ضع هذا المبشور في وعاء مناسب للطبخ، وأضف إليه 2 كوب من الماء ثم قم بطهيه جيداً مع تحريكه من حينٍ لآخر ثم أتركه حتى يبرد، وبعد ذلك قم بطحنه جيداً في محضر الطعام أو الخلاط الكهربائي حتى تحصل على خليط ناعم، بعد ذلك قم بتصفية الخليط في جورب صيفي أو قطعة شاش حتى تتخلص من بقايا البطاطس التى تم تطحن.

طريقة تحضير القناع واستخدامه

ثم احتفظ بهذا الخليط جانباً، وفي وعاء مناسب أضف نصف كوب من الماء وأضف إليه دقيق الذرة ثم اخلط جيداً حتى يذوب دقيق الذرة، وبعد ذلك أضف خليط دقيق الذرة إلى خليط البطاطس ثم امزج قليلاً مع إضافة عصير الليمون، ثم اسكبي هذا الخليط في وعاء معدني وضعيه على نار هادئة مع التحريك باستمرار حتى تحصلي على خليط كريمي.

خذ مقدار 3 ملاعق كبيرة من هذا الخليط الكريمي وضعه في وعاء واحتفظ بالكمية المتبقية من الخليط في الثلاجة لتحضير الوصفة مرة أخرى، ثم أضف إلى الوعاء الحليب وزيت جوز الهند ثم امزج بشكل جيد حتى نحصل على خليط كريمي وناعم، بعد ذلك طبقي الخليط على بشرة الوجه وتكون نظيفة ثم اتركيه على البشرة لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك اغسلي بشرتك، ومباشرة ستحصلين على تبييض فوري وستصبح بشرتك صافية وخالية من كل العيوب، ستختفي التصبغات البقع الداكنة الكلف والتجاعيد أيضاً ستصبح بشرتك مشرقة ونضرة، وللحصول على أفضل النتائج يكرر هذا القناع مرتين في الأسبوع.