صابونة الكركم والنشا العجيبة ، من المستحضرات الطبيعية الجميلة التي تساعد على تبييض البشرة، وهى من تحتوي على بعض العناصر الجمالية الرائعة التي تمنح البشرة النضارة والحيوية، وتعمل على إزالة الكلف والنمش من البشرة بشكل رائع، وهى تمتلك نسبة كبيرة من الكولاجين الطبيعي الذي يعمل على شد البشرة وتجديد خلايا الجلد الميتة، وهى تجعل البشرة أصغر سناً، وكثير من الأطباء وخبراء التجميل ينصحون باستخدام صابون الكركم على البشرة حتى نجعل البشرة جميلة ونضرة، وهى تلعب دور كبير في غلق المسام الواسعة وتعقيمها من البكتيريا والفطريات المسببة للبثور السوداء، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل صابونة الكركم والنشا العجيبة لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات صابونة الكركم والنشا العجيبة

سوف نتعرف على بعض المكونات الطبيعية التي تحتوي عليها الصابونة الرائعة وهى كما يلي:-

طبق صغير من صابون الزيتون المبشور.

ملعقتين من مسحوق الكركم الناعم.

نصف كوب من ماء الورد.

كوب من الماء العادي.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صابونة الكركم النشا العجيبة لتفتيح البشرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضعه به جميع المكونات ونقلبهم مع بعض حتى تذوب المكونات جيداً. ثم نضع الوعاء على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يصبح القوام ثقيل مثل الكريم. نرفع الوعاء كمن على النار ونتركه جانياً، ثم نحضر كيس من البلاستيك ونقوم بفرده في صينية متوسطة الحجم. ثم نصب الخليط داخل الصينية ونقوم بتوزيعه جيداً في جميع الجوانب، ثم نرش الوجه بقليل من زيت الزيتون. نترك الصينية في الهواء أو في الثلاجة لمدة يومين أو ثلاث أيام حتى تتماسك وتصبح مثل الصابون تماماً. ثم نخرجها من الصينية ونقوم بتقطيعها على شكل مكعبات صغيرة الحجم، ونستخدمها يومياً على البشرة حتى نزيل الاسمرار والتجاعيد من البشرة وتصبح صافية ونضارة طول العمر.

فوائد صابونة الكركم والنشا للبشرة

تحتوي على بعض الفوائد الرائعة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-