كيكة الموز في المقلاة بموزتين وبيضة واحدة حضري أحلى حلوى بدون فرن

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تعتبر كيكة الموز في المقلاة من الحلويات السهلة والسريعة التي تحضر بدون فرن، كما أنها كيكة مغذية ومفيدة للجسم لاحتوائها على الموز حيث أن تناول ثمرتين من الموز يومياً يساعد على بناء عظام قوية ويحسن المزاج ويحد من أعراض التوتر والقلق، ويفيد مرضي الأنيميا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد، وسوف نقدم لكي سيدتي من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كيكة الموز في المقلاة بموزتين وبيضة واحدة. مكونات كيكة الموز 2 ثمرة موز.

1بيضة.

20 جرام من الزبدة (ملعقة كبيرة).

50 جرام من السكر (2 ملعقة كبيرة).

100 مللي من الحليب (نصف كوب).

50 مللي من الزيت (خمس ملاعق كبيرة).

8 جرام من البيكنج بودر (ملعقة كبيرة ممسوحة).

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

130 جرام من الدقيق.

20 جرام من الكاكاو الخام (ملعقة كبيرة). طريقة التحضير قومي بتقشير الموز ثم نقسمه بشكل طولي إلى شرائح . نضع طاسة على النار بها الزبدة ونتركها تذوب على نار هادئة ثم نضيف ملعقة كبيرة من السكر ونقلب حتى يتكرمل السكر. أطفئي النار ثم قومي بوضع شرائح الموز في المقلاة واتركيها لتبرد . أحضري إناء عميق وضعي به البيضة مع السكر والفانيليا ورشة من الملح ونخفق جيداً حتى تتجانس المكونات ثم أضيفي الزيت مع الحليب ونقلب جيداً بالمضرب اليدوي . ثم أضيفي البيكنج بودر مع الدقيق وملعقة الكاكاو وقلبي جيداً حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها ويصبح قوامها مثل خليط الكيكة . قومي بإضافة الخليط السابق على المقلاة التي بها الموز والسكر المكرمل حتى يغطي الخليط الموز تماماً ويغطى لمدة 20 دقيقة على نار هادئة حتى ثم يقلب على الوجه الثاني ويغطى مرة أخرى لمدة 5 دقائق لتمام التسوية ثم تقطع للتقديم بعد أن تبرد. حلى الموز البارد المكونات 3 عبوة من بسكويت الكاكاو (375 جرام).

2 ثمرة موز.

ملعقة كبيرة سكر مطحون.

عبوة من بودرة الكريم شانتيه (150 جرام).

كوب إلا ربع حليب بارد جداً. طريقة التحضير نطحن البسكويت في الكبة ثم نضيف عليه ثمرتين موز وملعقة كبيرة سكر بودرة ونخفق المكونات حتى تمتزج مع بعضها. نضع الخليط في صينية وندخلها الثلاجة، ثم نخفق الكريم شانتيه مع كوب إلا ربع حليب بارد جداً حتى نحصل على قوام كريمي ثقيل. نوزع الكريمة فوق الصينية ثم نضعها في الثلاجة لمدة 20 دقيقة حتى تبرد وتتماسك ثم تزين بقطع الموز وتقدم بألف صحة وعافية. عمر شويل - جدة كيكة الموز في المقلاة بموزتين وبيضة واحدة حضري أحلى حلوى بدون فرن - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيكة الموز في المقلاة بموزتين وبيضة واحدة حضري أحلى حلوى بدون فرن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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