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مش هتحتارى تانى.. حفظ ورق العنب وتخزينه من السنه للسنه إليكم طريقة حفظ ورق العنب بدون سلق، حيث أن ورق العنب أصبح يُباع بأسعار عالية جدًا حيث يصل سعر الكيلو الواحد إلى مئة جنيه مصري ولأن الإقبال عليه كبير ولا يستغنى الناس عنه يتم شرائه مهما كان ثمنه ولكن مثله مثل باقي النباتات والأطعمة فإن له مواسم معينة ينمو فيها وينتشر وفي غير ذلك يتم بيعه في السوبر ماركت والمحلات وتكون قيمته أكبر من ذلك، وتوفيرًا على نفسك يمكنك شراء كمية في موسمه الطبيعي وتخزينها في منزلك لفترات طويلة بدون أن يفسد. طريقة حفظ ورق العنب بدون سلق قومي بشراء كمية ورق العنب الذي ترغبين في تخزينه ثم قومي بفلترته واختيار الورق الطازج والتخلص من الورق التالف ثم قومي بوضعه في مكان نظيف.

بعد أن تنتهي من عملية اختيار الورق الجيد قومي بوضعه على فوطة نظيفة وابدئي في تنظيفه من أي أتربة وشوائب وتصبح قابلة للتخزين.

ثم قومي بقص الجذور أو عنق ورقة العنب وابدئي في رّصها في برطمان زجاجي أو كيس أولًا واضغطي جيدًا عليها مع الرّص بشكل منسّق.

أغلقي البرطمان أو الزجاجة بحيث تكون مليئة تمامًا بورق العنب ولا مكان لوجود الهواء أو تخلله داخل البرطمان فالهواء يعمل على تعفّن الأطعمة المخزنة بسهولة.

احتفظي بالبرطمان أو الزجاجة داخل الفيرزر وقومي باستخدامها وقت الحاجة ويجب غسل الأوراق قبل استخدامها لأنه لم يتم غسلها من قبل. طريقة تخزين وحفظ ورق العنب المسلوق جهزي ورق العنب المراد حفظه ثم قومي بتنقية الطازج ورمي التالف وبعد ذلك قومي بغسل ورق العنب بالماء الفاتر حتى يتم تنظيفه من الأتربة والشوائب.

أحضري طبق مناسب أو قدر معدني وقومي بوضع كمية وفيرة من الماء المغلي بداخله مع نصفي ليمونة طازجة والكمون والملح وقومي بترك ورق العنب منقوعًا لعدة دقائق قليلة.

صفّي ورق العنب من الماء حتى يصبح خاليًا تمامًا من أي قطرات ماء ثم قومي برّصه بنفس الطريقة السابقة في برطمان زجاجي أو بلاستيكي و احتفظي به داخل الفريزر أو الثلاجة حتى وقت الحاجة إليه. عمر شويل - جدة مش هتحتارى تانى.. حفظ ورق العنب وتخزينه من السنه للسنه هتخزنى اكبر كمية بسهوله - ثقفني

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