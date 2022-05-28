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اسرار الهنود.. ماء الورد والجليسرين للقضاء على تشققات وخشونه الكعبين نقدم لكم طريقة استخدام ملح الليمون لتنعيم الكعبين من التشقق والجفاف، من المهام التي يجب الاهتمام بها هي ترطيب القدمين باستمرار حتى تحافظي على نعومتهما لأن مشكلة التشقق هي مشكلة مزعجة وقد تكون مؤلمة مع إهمالها، والليمون مع الملح لهما فائدة عظيمة للجلد حيث أن الليمون يحتوي على قيمة غذائية ومفيدة كبيرة جدًا للجلد وصحة الجسم وسنوضح لكم فيما يلي كيفية تحضير الوصفة وطريقة استخدامها في التنعيم وإزالة التشققات والجلد الميت. كيفية تحضير وصفة ملح الليمون لتنعيم الكعبين مكونات الوصفة:- ملعقتان صغيرتان من ملح الطعام الأبيض.

أربع ملاعق من كريم الجلسرين الطبي.

ماء ورد بكمية وفيرة.

كوب كبير من عصير الليمون.

زيت اللافندر.

ماء فاتر أو دافئ. خطوات وطريقة تحضير الوصفة:- قومي بإحضار وعاء بلاستيكي كبير يمكن أن تضعي به قدميك واملأيه حتى آخره بالماء الدافئ ثم قومي بإضافة عصير الليمون والملح والمكونات الأخرى.

بعد ذلك قومي بوضع قدميك في الوعاء ثم قومي بفرك قدميك واتركيها منقوعة في الماء لمدة نصف ساعة تقريبًا ثم قومي برفع قدميك ورطبيهم جيدًا بأي كريم مرطب ومن الأفضل وضع الفازلين. وصفة الخل والملح لتنعيم الكعبين مكونات الوصفة:- كمية وفيرة من الخل الأبيض.

كوبان كبيران من الماء الفاتر.

زيت لافندر.

ملح أبيض. طريقة تحضير الوصفة:- قومي خلط كل من ملح الطعام مع الخل الأبيض ثم قومي بتقليبهم جيدًا وأضيفي باقي المكونات لهما حتى يصبح الخليط متجانس ورائحته جيدة.

بعد ذلك قومي بملء حوض الاستحمام بماء دافئ وقومي بوضع قدميك بداخله لمدة لا تقل عن عشر دقائق ويجب إزالة الجلد الزائد من كعبيك بواسطة المقشر أو الحجر الطبيعي.

بعد أن تقومي بالتخلص من كل الجلد الخشن والزائد قومي بتجفيف قدميك جيدًا من الماء ونظفيها من الخليط ثم قومي بترطيبها جيدًا بأي كريم مرطب مناسب لجلدك ولا يسبب له حساسية.

احرصي على ارتداء جوارب قطنية قبل النوم ليلًا واستمري على هذه الوصفة مرة واحدة يوميًا ولكن استمري في ترطيب كعبيك دائمًا حتى لا يصيبهما الجفاف مرة أخرى. عمر شويل - جدة اسرار الهنود.. ماء الورد والجليسرين للقضاء على تشققات وخشونه الكعبين في ثواني اسرع خلطة فعاله - ثقفني

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