مكون واحد لو ضفتيه علي كفتة الأرز هيضاعف حجمها وعمرها ما هتفك منك بطعم احلي من الجاهز

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تعد كفتة الأرز من الأكلات التراثية القديمة المحببة والمشهورة لدى كل الأفراد من مختلف الفئات العمرية، فقد اعتدنا منذ طفولتنا على أكلها سواء مقلية أو بالصلصه الحمراء، ومع ذلك تجد بعض السيدات صعوبة في طهيها بالطريقة الصحيحة، إما لعدم دقة مقادير مكونات تحضيرها، أو بكيفية إعدادها، لذلك نقدم لكي عزيزتي طريقة عمل كفتة الرز بأسلوب سهل ومبسط، مع شرح كل التقنيات والحيل الخاصة بسر نجاحها كالتالي: مكون واحد لو ضفتيه علي كفتة الأرز هيضاعف حجمها المكونات كيلو من اللحم الخالي من الدهون.

4 حبات متوسطة من الفلفل الرومي.

8 فصوص من الثوم.

حزمة من البقدونس.

حزمتين من الكزبرة.

بصلة واحدة متوسطة الحجم.

عودين من النعناع الأخضر الطازج.

ملعقتين من الملح.

ملعقتين صغيرتين من الفلفل الأسود.

رشة من البهارات المشكلة.

رشة من الكمون.

نصف كيلو أو 600 جرام من الرز.

زيت للقلي. طريقة تحضير كفتة الأرز نضع مقدار اللحمة في المفرمة الكهربائية، ونفرمها جيداً حتى يصبح قوامها ناعماً.

نقوم أيضاً بطحن مقدار الأرز في المطحنة حتى يصبح على شكل بودرة.

نحضر وعاء كبير الحجم، ثم نقوم بوضع اللحم مع الأرز، نخلطهم ببعض جيداً، حتى يصبح قوامها متجانس متماسكاً.

ثم نقوم بعدها بوضع أعواد الكزبرة والبقدونس على عجينة الكفتة والأرز، ونخلطهم ببعض جيداً.

نضع البهارات على العجينة، ويمكن إعادة وضع العجينة في المفرمة، حتى تضمني أن كل المكونات اختلطت ببعضها البعض وأصبحت عجينة واحدة.

نقوم بتشكيل العجينة على شكل أصابع أو كرات، ونضعها في الثلاجة مدة نصف ساعة، حتى تصبح أصابع الكفتة متماسكة أكثر.

نقوم بوضع الزيت في طاسة على النار على درجة حرارة متوسطة. طريقة عمل صلصلة الكفتة 3 أو 4 فصوص من الثوم.

بصلة مبشورة.

ملعقة أو اثنين من الزيت أو الزبدة.

كمية مناسبة من الماء.

ربع كيلو من الطماطم. طريقة التحضير في طاسة على النار نقوم بوضع الزيت، والثوم المفروم، ونقلبه جيداً حتى يصبح لونه ذهبي واضح.

نقوم بوضع البصلة و الطماطم المعصورة، ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من معجون الطماطم الجاهزة، ثم البهارات والتوابل.

نترك الصلصة حتى تتسبك، ثم نقوم بوضع الكفتة، ونتركها حتى تغلي قليلاً، ثم تصبح بعدها جاهزة للأكل عمر شويل - جدة مكون واحد لو ضفتيه علي كفتة الأرز هيضاعف حجمها وعمرها ما هتفك منك بطعم احلي من الجاهز - ثقفني

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