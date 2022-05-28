أقوي وصفة كيراتين طبيعي لفرد الشعر بمكون واحد والنتيجة من اول استعمل

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طريقة عمل كيراتين طبيعي للشعر ببذور الكتان من أكثر الأمور التي تهتم بها كثير من الفتيات هي البحث عن الأفضل المكونات الطبيعية التي تساعدها على فرد الشعر بشكل طبيعي وآمن بعيد عن استخدام المواد التي تقوم بفرد الشعر وتوجد فيها بعض المواد الكيميائية التي تؤثر عليها فيما بعد حيث يمكن استخدام بذور الكتان لفرد وتنعيم الشعر كما أنه يعمل على تغذية الشعر وتقويته ويوجد لها العديد من الفوائد سوف نتعرف من خلال السطور القادمة وعبر موقعنا ثقفني على الكتان وزيت الزيتون لتنعيم وفرد الشعر. أهم فوائد كيراتين بذر الكتان لفرد وتنعيم الشعر تعمل بذور الكتان على ترطيب الشعر الجاف وتجعله رطب ولامع. يساعد على علاج تساقط الشعر وعلاج تقصفه ويجعله ناعم ومفرود. يساعد أيضا على التخلص من قشرة الشعر والفطريات التي توجد في الشعر دائما. كيراتين بذر الكتان لتنعيم وفرد الشعر المكونات خمس ملاعق من بذور الكتان

فنجان قهوة من الماء

فنجان قهوة من زيت الزيتون طريقة التحضير في الخطوة الأولى نبدأ بوضع بذور الكتان مع زيت الزيتون ويقلب ونضع الماء تقلب المكونات مع بعضها ثم يتم رفعها على نار هادية. يتم تقليب المكونات مع بعضها بشكل دائم حتى يصبح الخليط سميك ومتماسك بعد ذلك يتم رفع من على النار ويترك حتى يبرد. بعد ذلك يتم وضعه في الخلاط الكهربائي ويخلط جيداً حتى تتجانس ثم يتم توزيعه على الشعر بعد تقسيمه ويتم تدليك الشعر لمدة خمس دقائق. يجب وضعه قبل الاستحمام على الشعر ويترك لمدة أربع ساعات على الأقل وبعد ذلك يشطف بالماء الفاتر والشامبو المناسب مع نوع الشعر سواء شعر دهني أو جاف أو مختلط. يجب استخدام هذه الوصفة مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع حتى يصبح الشعر مفرود وناعم دائما. عمل سيروم بذور الكتان لتنعيم وفرد الشعر يتم تجهيز فنجان من بذور الكتان ونقعها في الماء لمدة 24 ساعة بعد ذلك يتم وضعها على نار حتى تصل إلى مرحلة الغليان ثم نضع ملح انجليزي وتقلب المكونات مع بعضها.

بعد ذلك يتم تهدئة النار مع التقليب وعندما تصبح بذور الكتان مثل الجل يتم رفعها من على النار ويتم تصفيتها ثم شطف به الشعر ويمكن إضافة جل الصبار أو أي نوع من الزيوت الطبيعية ووضع باقي الخليط في الثلاجة ويمكن استخدامه في أي وقت. عمر شويل - جدة أقوي وصفة كيراتين طبيعي لفرد الشعر بمكون واحد والنتيجة من اول استعمل - ثقفني

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