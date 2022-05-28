نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار طريقة عمل التونة المعلبة وتعرف على المكون السري لأشهر المحلات بطعم ولا أروع وتكفي لمدة خمس شهور في المقال التالي

طريقة عمل التونة المعلبة تبحث كل سيدة عن أفضل طريقة لعمل التونة المعلبة في المنزل وبطريقة اقتصادية، وأيضاً يبقى لها طعم مميز. لذلك نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني أسرار عمل التونة المعلبة مثل المحلات بكل سهولة كما نقدم معها المكون السري. مقادير عمل التونة المعلبة كيلو من أنوع من هذه الأسماك التالية سمك تونة أو سمك ماكاريل أو سمك بلاميطة.

2 فص من الثوم.

اثني عود من الكزبرة الخضراء.

ربع ملعقة صغيرة من توابل السمك.

ربع ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

عصير ليمونة.

2 عود من الكرفس.

ربع ملعقة كبيرة من الكمون.

بصلة.

واحد فلفل رومي أخضر أو أحمر.

ملح حسب الرغبة.

ورق لورا.

حبتان من الحبهان. طريقة تحضير التونة المعلبة في وعاء على النار ضعي نصفها ماء حوالي أربع أكواب من الماء، ثم قومي بإضافة جميع الخضراوات في الوعاء البصل والكرفس والكزبرة والثوم والفلفل والليمون.

بعد ذلك ضعي باقي التوابل كلها على المكونات، وملح حسب الرغبة.

عندما تغلي جميع المكونات قومي بإضافة قطع التونة أو المقطعة في الوعاء.

وعندما تغلي المكونات قومي بتهدئة النار، ليتم تسويتها على نار هادئة، واتركيها لمدة حوالي 30 دقيقة حتى تنضج على النار.

عندما تجديها قد نضجت أخرجيها فوراً من الوعاء واتركيها حتى تبرد.

بعدما برد السمك، قومي بتنظيفه من الجلد أو أي شئ بها ولا تتركي بها أي لون أسود كله يتم تنظيفه جيداً.

أحضري برطمانات صغيرة نظيفة لكي تقومي بتخزين التونة بها.

قومي بتقطيع السمك الذي قمتي بتنظيفه جيداً من أي زوائد إلى قطع صغيرة ثم ووزعيها على البرطمانات التي أمامك.

وهنا نأتي للنقطة واللحظة الفاصلة التي تميزها في الطعم عن أي مكان وتجعلها مثل أشهر المحلات والمصانع، وهو الزيت.

كل ما عليكي فعله عزيزتي هو أن تغطي السمك بالزيت، وتقومي بعد ذلك بتغطيته وإحكام الغطاء عليه جيداً.

ثم قومي بتركه في الثلاجة لمدة ثلاث أيام على الأقل ليتشرب السمك الزيت ويتم نضجه أكثر وبعد ذلك يمكنك تناوله وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة أسرار طريقة عمل التونة المعلبة وتعرف على المكون السري لأشهر المحلات بطعم ولا أروع وتكفي لمدة خمس شهور - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار طريقة عمل التونة المعلبة وتعرف على المكون السري لأشهر المحلات بطعم ولا أروع وتكفي لمدة خمس شهور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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