هيخليكي ملكة جمال.. كريم القهوة والنشا المبهر لتبيض وشد الوجه وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد في دقائق

من السيدات عن أفضل الكريمات لتفتيح الفورى للبشرة فقد تقوم بشراء الكريمات الباهظة الثمن التى تحتوى على بعض المواد الكيميائية التى قد تضر بالبشرة على المدى البعيد، لذا فقد تم الاتجاه إلى المواد الطبيعية الخالية من المواد الكيميائية للحصول على بشرة نقية وصافية، ويعتبر كريم القهوة والنشا للتبيض الفوري البشرة وإزالة التجاعيد من أفضل الكريمات، حيث يعمل كمقشر للبشرة لإزالة خلايا الجلد الميت والحصول على بشرة صافية وخالية من الحبوب والشوائب، كما يساعد على توحيد لون البشرة والتخلص من التجاعيد وعلامات التقدم في السن.

كريم القهوة والنشا للتبيض الفوري البشرة وإزالة التجاعيد

لتحضير هذا الكريم السحرى سنحتاج إلى بعض المكونات التي قد تجدها في معظم المنازل:

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

ملعقة صغيرة من الزبادى.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

إناء مناسب لتحضير الكريم.

كذلك علبة كريم فارغة لوضع الكريم.

طريقة تحضير كريم القهوة والنشا للتبيض الفوري البشرة وإزالة االتجاعيد

نقوم بوضع المكونات الجافة معا ونقلبهم جيدا.

ثم نضيف ماء الورد مع التقليب الجيد حتى الحصول على عجينة متماسكة.

ثم نقوم بإضافة الزبادى الذي بدوره يساعد على تفتيح البشرة وتنقيتها وشد الترهلات.

يتم تقليب الخليط بشكل جيد حتى تتجانس جميع المكونات معا.

بعد ذلك نقوم بإضافة الجلسرين مع التقليب الجيد حتى الحصول على قوام كريمى مناسب.

نقوم بوضع الخليط داخل علبة كريم فارغة ووضعه في الثلاجة للحفاظ عليه.

نقوم بوضع الخليط داخل علبة كريم فارغة ووضعه في الثلاجة للحفاظ عليه. لضمان الحصول على أفضل نتيجة يفضل وضعه مرتين يوميا صباحا ومساءا.

كما يمكن خلط ملعقة كبيرة من القهوة مع ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو، ويتم عمل ماسك البشرة عن طريق وضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة خمس دقائق .

ثم نقوم بفركها بحركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية في الوجه.

ثم نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء البارد.

وهكذا تحصل البشرة على أقصي استفادة من الماسك.

فوائد كريم القهوة والنشا للتبيض الفوري البشرة وإزالة التجاعيد