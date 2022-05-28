أحلي من المطاعم.. ملعقة سحرية ضعيها على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب زيت نهائيا

لا يستطيع أي شخص طهي البطاطس ويجعلها مقرمشة، مثل المطاعم الكبرى لأنها لها طريقة معينة لكي تتحمر بدون أن تتشرب زيت نهائي، لأن الزيت يعمل على تراكم الدهون وحدوث مشاكل في المعدة، وبالتالي تؤدي إلى زيادة الوزن، ولهذا يبحث الكثير من الأشخاص الذين يحبون تناول البطاطس المقلية ولكنهم يمنعون أنفسهم بسبب كمية الزيت الموجودة فيها، وبالفعل نحن سوف نقدم لكم طريقة سحرية ورهيبة لقلي البطاطس بدون نقطة زيت واحدة، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات تحضير البطاطس المقلية و المقرمشة بدون زيت نهائي

الأطفال يذهبون إلى المطاعم لشراء باكيت البطاطس المقلية لأنها تتميز بطعمها اللذيذ والرائع، ويفضل الكثير تناول البطاطس المقلية بجوار الكثير من الوجبات مثل، البانيه، البرجر والشاورما، وغيرها من الوجبات التي لا غنى عن البطاطس المقلية، والآن سوف نقدم لكم مكونات قلي البطاطس في البيت:

نصف كيلو من البطاطس النوع المخصص للتحمير.

ملعقة من ملح.

ملعقة ونصف من الدقيق.

نصف ملعقة من النشا.

القليل من البابريكا.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

طريقة تحضير البطاطس المقلية بدون نقطة زيت

إذا تم قلي البطاطس في الزيت ستصبح غير صحية على الإطلاق، كما حذر الأطباء تناول البطاطس المقلية، على وجه الخصوص الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية كبيرة، أو يعانون من مشكلة زيادة الوزن، وهناك بعض الأشخاص الذين يعانون مشاكل قلبية كبيرة، كل هؤلاء الأشخاص لا يجب عليهم تناول البطاطس المقلية، ولكن بعد تجربة هذه الطريقة الجديدة كل هؤلاء الأشخاص يتناولون البطاطس من الآن، وإليكم الطريقة الجديدة: