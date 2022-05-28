وصفة حلوى السميد بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ وروعة يذوب في الفم

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وصفة حلوى السميد ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائها من المحلات، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، بالإضافة إلى فائدتها الصحية، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها أيضا، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما أنها من الحلويات المميزة والرائعة مثل بسبوسة مرملة، وبقصم أبو السمسم، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلوى السميد بطريقة سهلة، وبألذ الوصفات.
مكونات وصفة حلوى السميد
تتكون وصفة حلوى السميد من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 125 جم زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر البودرة.
- بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- نصف كوب شاي من الزيت.
- 2 ملعقة كبيرة من السميد.
- باكيت فانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- 2 كوب وملعقة صغيرة من الدقيق (308 جم).
- شربات خفيف ساخن.
مقادير الوجه
للتزيين
- جوز الهند.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل وصفة حلوى السميد بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيضة والسكر والزبدة والزيت والفانيليا والسميد والبيكنج بودر وكوب من الدقيق، ثم نعجن باليد حتى يختفي الدقيق.
- ثم نضيف الكمية المتبقية من الدقيق بالتدريج ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة لا تلتصق باليد.
- ثم نشكل العجينة إلى كرات، ثم نلف كل كرة رول طويل.
- بعد ذلك نقطع الرول إلى أصابع صغيرة.
- ثم نغمس كل إصبع في السميد، ثم نرصه في صينية فرن كبيرة ومدهونة بالزيت.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 170 درجة مئوية، ثم نتركها حتى تنضج الحلوى وتكتسب لونا ذهبيا لمدة تتراوح ما بين 30 إلى 35 دقيقة.
- بعد ذلك نخرج الحلوى من الفرن، ثم نسقيها مباشرة وهي ساخنة بالشربات الساخن، ثم نتركها حتى تتشرب الشربات لمدة ساعتين.
- ثم نقدم وصفة حلوى السميد في طبق التقديم، ثم نزينها بجوز الهند.
- وبالهنا والشفا.
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