طريقة عمل طبق محشي مشكل باذنجان وكوسا لوجبة شهية ولذيذة

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تعد من أكثر الأكلات الشعبية فى معظم البلاد هي المحاشى، وذلك لأنها تتميز بمذاق رائع ويمكن تحضيره بطرق عديدة مختلفة حسب الرغبة ويوجد أنواع كثيرة للمحاشى متنوعة مثل الباذنجان والكوسا والفلفل، وغير أن المحشي يكون ذو مذاق رائع فهو يحتوى على عناصر غذائية مفيدة للجسم، ويمكن تقديم المحشى فى كثير من المناسبات المختلفة، ولذلك سوف نقوم بذكر طريقة لتحضير المحشي. مكونات عمل محشي مشكل: 20 ثمرة باذنجان أبيض وأسود رفيع مناسب للحشو.

10 ثمرة كوسا.

10 ثمرة فلفل أخضر.

ثمرة واحدة طماطم منزوعة اللب الذى بالداخل.

1 ثمرة فلفل حار.

1 ثمرة بصل مفروم ناعم.

1 كوب صلصة طماطم جاهزة.

3 ملعقة كبيرة زيت نباتى.

1 كوب أرز يغسل ويصفى.

1 كوب شبت مفروم.

1 كوب كزبرة مفروم.

ملح وتوابل متنوعة.

مرق لحم. طريقة التجهيز: نقوم أولا بتحضير الخضار وغسله جيداً بعد أن تم تقويره وإزالة اللب الذى بالداخل. نقوم بتحضير الحشوة نحضر وعاء ونضع فيه كل من صلصة الطماطم والأرز والزيت والفلفل والملح والتوابل ونمزج جميع المكونات مع بعضها جيداً. نحضر المحاشى التى تم تنظيفها الكوسا والفلفل والباذنجان والطماطم والفلفل الحامى، ونقوم بحشوهم بالخلطة التى تم تحضيرها ونملؤها حتى نصف الثمرة لأن سوف يزداد الأرز. وبعد حشو جميع الخضار نقوم برصهم فى الوعاء جيداً. نقوم بوضع المرق حتى يصل لنصف الوعاء، ونخفض النار لتكون متوسطة وثم تخفف لتهدأ ويستوى المحشي. بعد أن يتم نضج المحشي نقوم بغرفه فى أطباق تقديم ويقدم جاهز للأكل. مكونات حشو الكوسا والباذنجان: 500 جرام ثمرة باذنجان.

500 جرام كوسا. للحشو: 2 ملعقة صغيرة زبدة.

500 جرام لحم مفروم.

200 جرام أرز.

200 جرام بندورة مقطعة لمكعبات.

نص ملعقة صغيرة ملح.

نص ملعقة صغيرة سبع بهارات.

رشة فلفل أسود. طريقة التحضير: نقوم أولا بتقوير الكوسا والباذنجان بإستخدام المقوارة الخاصة به وإزالة اللب الذى بالداخل. نقوم بتجهيز الحشوة، بواسطة إذابة الزبدة فى وعاء ونضع عليه اللحم ونسويها به ونستمر بالتقليب حتى يتغير لونه للبنى. نقوم بتتبيل اللحم بوضع التوابل عليه والملح والفلفل الأسود. نقوم بوضع اللحم فى وعاء ونضع عليه الطماطم والأرز ويقلب جيداً. نبدأ بحشو ثمرات الباذنجان والكوسا بالخلطة. ثم نقوم برص الخضار فى وعاء ونضعه على نار متوسطة لمدة لا تقل عن 60 دقيقة حتى يستوى اللحم جيداً والمحشي وبعد ذلك يقدم جاهزاً للأكل. عمر شويل - جدة طريقة عمل طبق محشي مشكل باذنجان وكوسا لوجبة شهية ولذيذة - ثقفني

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