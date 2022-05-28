اصنعي بنفسك صابون القهوة الكريمي الرهيب لشد البشرة وتبييضها في دقائق

صابون القهوة الكريمي من المستحضرات الجميلة التي تمنح البشرة النضارة والنعومة وتحافظ على إشراقها وحيويتها طول العمر، وهو رائع في تبييض البشرة وإزالة الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس نهائياً، كما يجعل البشرة ناعمة وجميلة مثل بشرة الأطفال، وهو من المستحضرات الجميلة التي تتميز بخصائصها الفعالة على البشرة، فهو يمنح البشرة النضارة ويجعلها تبدو أصغر سناً، ويحارب التجاعيد وعلامات تقدم العمر المزعجة، ويزيل البثور السوداء التي تجعل مظهر الوجه مشوه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل صابون القهوة الكريمي الرهيب لشد البشرة وإزالة التجاعيد في دقائق بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات صابون القهوة الكريمي الرهيب

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

نصف كوب من صابون الجلسرين المبشور.

كوب من الماء الساخن.

ملعقتين من مسحوق القهوة الناعم.

ملعقة كبيرة من زيت النعناع.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صابون القهوة الكريمي لشد البشرة وتبييضها في دقائق بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به الماء الساخن، والقهوة ونقلبهم جيداً مع بعض حتى تذوب تماماً، ثم نقوم بإضافة الصابون المبشور ونقلب حتى يذوب الصابون ويصبح كريمي. نقوم بإضافة زيت النعناع على الخليط ونقلب حتى تمتزج المكونات مع بعضها، ثم نضع الوعاء على النار ونقلب برفق حتى يصبح الخليط كريمي القوام. نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد، ثم نحضر علبة فارغة ونضع بها الخليط ونقوم باستخدام الصابون بشكل يومي على البشرة. يفضل استخدام الصابون كل يوم مرة واحدة في اليوم حتى نحصل على بشرة أكثر نضارة وحيوية. يفضل غلق العلبة بعد استخدامها، ثم نضعها في الثلاجة حتى نحافظ على قوام الخليط.

فوائد صابون القهوة الكريمي للبشرة

توجد بعض الفوائد الرائعة التي تخص جمال البشرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-