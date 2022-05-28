نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخلصي من تجاعيد الوجه الان بـ 4 علاجات منزلية مذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهور التجاعيد على الوجه ناتج عن شيخوخة الجلد. يمكن أن تحدث التجاعيد أيضًا بسبب التعرض لأشعة الشمس والتوتر والعوامل الوراثية. وبالمثل، يمكن أن يساهم نقص الترطيب ومرونة الجلد في ظهور التجاعيد على الوجه تتشكل أولاً على الوجه والرقبة والصدر هذه هي المناطق التي يكون فيها الجلد حساسًا بشكل خاص وغالبًا ما يتعرضون للأشعة فوق البنفسجية. إذا كانت لديك هذه العلامات على وجهك وترغب في إخفاءها ، فلدينا عدة بدائل لك.

علاجات منزلية لمحاربة التجاعيد بشكل طبيعي

من المهم توقع الظهور الأول لهذه للتجاعيد على الوجه من أجل محاربتها بفعالية و يُنصح الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 25 عامًا باتباع نظام يومي لترطيب وجوههم بشكل صحيح، وخاصة منطقة محيط العين وهي حساسة للغاية إذا كنت قد تجاوزت هذه الفئة العمرية ، فهناك المزيد من الخدمات المتاحة لكبار السن. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في محاربة التجاعيد بطريقة طبيعية، يمكنك استخدام العلاجات المنزلية سوف يتكيفون بشكل طبيعي مع بشرتك ويسمحون لك بتوفير المال.

– البودرة البيضاء لمحاربة التجاعيد

البيضة البيضاء حليف حقيقي في محاربة التجاعيد. يمكن أن يعيد ظهور الجلد ويغلق المسام لأنه يحتوي على 90٪ بروتين. تتيح لك خصائصه أيضًا إضافة إشراق إلى بشرتك للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة. علاوة على ذلك ، إذا كانت بشرتك دهنية ، فإن المسحوق الأبيض يمتص الزيت الزائد وينظف البشرة. يمكنك استخدام قناع منزلي الصنع يعتمد على هذا المكون عالي البروتين لمحاربة التجاعيد. من الضروري القيام بما يلي:

1 بياض بيضة

2 ملاعق صغيرة من زيت الأركان

عصير نصف ليمونة

اهرسي البيضة البيضاء حتى تتكون خليطًا يشبه الموس اخلطي زيت الأركان وعصير الليمون حتى يتجانس الخليط. بعد ذلك ، ضعي القناع على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة أخيرًا ، اشطفي وجهك بالماء البارد للحصول على بشرة متناسقة ورطبة ونضرة.

– زيت الزيتون ضد التجاعيد

يعتبر زيت الزيتون علاجًا منزليًا فعالًا جدًا لركوب الخيل. بخصائصه المنشطة والمرطبة والمضادة للأكسدة ، هذا الزيت المعجزة ضروري للعناية بالبشرة لأنه يحتوي على فيتامينات E و A ، التي تحيد الجذور الحرة وتهاجم خلايا الجلد ، مما يسبب شيخوخة الجلد. يحتوي زيت الزيتون أيضًا على أحماض الأوليك التي تجعل البشرة ناعمة ومرنة. كما أنه يحتوي على مادة البوليفينول ، وهي مضادات الأكسدة التي تغذي البشرة وتحميها من العوامل الخارجية الضارة.

ضعي زيت الزيتون على وجهك كل ليلة قبل الذهاب إلى الفراش لمحاربة التجاعيد. ضعي بضع قطرات من زيت الزيتون على قطعة قطن وامسحيها على وجهك النظيف والجاف. يمكنك حتى استخدامه مباشرة على يديك لتدليك وجهك المستهدف.

– عصير الليمون لمحاربة التجاعيد

الليمون ممتاز لمحاربة شيخوخة الجلد. سوف يساعدك في محاربة ظهور التجاعيد. يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي وقد يساعدك على تأخير ظهور التجاعيد. كما أن لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة تضيء البشرة. لصنع قناع الليمون لمحاربة التجاعيد ، ستحتاجين إلى:

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة عسل سائل

1 بياض بيضة مخفوقة

1 ملعقة كبيرة زبادي سادة

امزج جميع المكونات معًا للحصول على خليط متجانس. ضعي الماسك على وجهك باستخدام فرشاة واتركيه لمدة ربع ساعة. ثم اشطفي وجهك بالماء البارد.

– الصبار لمحاربة التجاعيد

الصبار نبات له خصائص علاجية ومضادة للالتهابات ومهدئة. لديها القدرة على إبطاء عملية شيخوخة الجلد وتقليل تجاعيد الوجه مع تحسين مرونة الوجه. يحتوي جل الصبار على فيتامينات E و C و A التي تغذي البشرة وتستعيد مرونتها الطبيعية. لمكافحة ركوب الخيل ، استخرج جل الصبار من إحدى أوراق النبات وامزجها ببضع قطرات من زيت الجوجوبا. ضعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة عشر دقائق أو حتى يجف. بعد ذلك ، قم بإزالة الجل الزائد بقطعة قماش قطنية مبللة. سيكون لديك بشرة ناعمة خالية من العيوب.