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طريقة عمل كريم لبان الدكر لشد البشرة، إن بدأ ظهور التجاعيد والجلد المترهل يعد من الأمور المزعجة لدى أي سيدة وتتخوف منها، حيث ترغب السيدات دائما الحفاظ على جمالها والحصول على وجه مشدودا وأكثر نضارة طوال الوقت وتخشي من كبر السن تماما، ويعد لبان الدكر هو أحد الكنوز المستخدمة لشد البشرة لاحتوائه على مادة الكولاجين الطبيعية التي تعمل تجديد خلايا البشرة والحفاظ عليها من الترهل كما له دور فعال فى تفتييح البشرة والمناطق الحساسة وغيرها الكثير من الفوائد، ويمكنك عمل كريم هائل لشد البشرة من لبان الدكر فى المنزل بخطوات بسيطة وبأقل التكاليف دون اللجوء إلى عمل جلسات تجميلية لحقن الوجه، فتعرفي على طريقة إعداد كريم لبان الدكر وتمتعي بوجه مشدود طوال الوقت. طريقة عمل كريم لبان الدكر المكونات: ملعقة حصي لبان الدكر.

ملعقة صغيرة نشا.

نصف كوب ماء.

ملعقة صغيرة جليسرين.

ملعقتين كريم مرطب.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير: انقعي حصي لبان الدكر فى نصف كوب من الماء وقومى بتغطيته اتركيه لمدة ليلة كاملة.

ستلاحظي تغير لون المنقوع وتحوله إلى اللون الأبيض الأشبه بالحليب، قومى بتقليب المنقوع لمرة واحدة ثم يتم تصفيته من الحصي ونحتفظ بالماء فقط.

أضفي ملعقة من النشا على ماء منقوع لبان الدكر وقلبيه جيدا حتى يذوب النشا بداخله ولا يسمح بتكوين تكتلات أثناء التسخين.

ضعي الخليط فى حمام ماء ساخن وذلك عن طريق وضعه فى إناء ملئ بالماء الساخن على أن يتم تقليبه باستمرار حتى نجد أن القوام أصبح ثقيلا وكريمي.

اتركي كريم لبان الدكر جانبا حتى يبرد تماما ثم أضفي عليه باقية المكونات وقلبيهم معا جيدا.

احتفظي بالكريم فى علبة نظيفة لحين استخدامه. ماسك لبان الدكر للتفتيح يتم سحق حصي ليان الدكر ثم يتم خلطه مع ملعقة من النشا وعلبة من لبن الزبادي ونصف ملعقة من العسل وقومى بتقليبهم جيدا حتى تندمج المكونات.

يوضع الماسك على بشرة نظيفة ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يتم شطفه بالماء وعند الاستمرار فى استخدام هذا الماسك ستلاحظي حصول بشرتك على البياض الناصع. عمر شويل - جدة رجعى بشرتك شباب تاني بكريم لبان الدكر طبيعيي 100% لتفتيح الوجه والتخلص من التجاعيد - ثقفني

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