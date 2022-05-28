طريقة عمل جبن قريش ب 4 كيلو لبن فقط هتعملي 7 كيلو جبنة وبدون حصيره في المنزل أحلي من الفلاحي وأرخص

طريقة عمل جبن قريش الجبن القريش لا تخلو من أي منزل، ولذلك لأنها خفيفة على المعدة وتساعد في عملية الهضم، بالإضافة إلى أنه تحمل العديد من الفوائد الهامة للجسم، وبرغم سهولة تحضيرها؛ تفشل معظم السيدات في عمل الجبن القريش في المنزل، لكن هناك طريقة سحرية سوف تجعلك تقومي بتحضيرها بشكل متكرر في المنزل دون الحاجة إلى أي نوع من أنواع الحصير، وسوف نعرض في هذا المقال كيفية عمل الجبن القريش بجميع أسراره لضمان نجاح الوصفة.

طريقة تحضير الجبن القريش في المنزل

سوف نقوم بعرض جميع الخطوات والأسرار الخاصة بتحضير الجبن القريش في المنزل دون الحاجة إلى شرائه مرة أخرى من الخارج ولكن يجب عليك أن تحضر جميع المكونات الآتية :

المكونات

أربعة كيلو من اللبن كامل الدسم.

كوب من الخل.

ملح.

طريقة التحضير

سوف تحصل على أفضل نتائج الجبن القريش عند تنفيذ جميع الخطوات بدقة وبطريقة صحيحة :