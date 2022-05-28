نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل جبن قريش ب 4 كيلو لبن فقط هتعملي 7 كيلو جبنة وبدون حصيره في المنزل أحلي من الفلاحي وأرخص في المقال التالي
طريقة عمل جبن قريش الجبن القريش لا تخلو من أي منزل، ولذلك لأنها خفيفة على المعدة وتساعد في عملية الهضم، بالإضافة إلى أنه تحمل العديد من الفوائد الهامة للجسم، وبرغم سهولة تحضيرها؛ تفشل معظم السيدات في عمل الجبن القريش في المنزل، لكن هناك طريقة سحرية سوف تجعلك تقومي بتحضيرها بشكل متكرر في المنزل دون الحاجة إلى أي نوع من أنواع الحصير، وسوف نعرض في هذا المقال كيفية عمل الجبن القريش بجميع أسراره لضمان نجاح الوصفة.
طريقة تحضير الجبن القريش في المنزل
سوف نقوم بعرض جميع الخطوات والأسرار الخاصة بتحضير الجبن القريش في المنزل دون الحاجة إلى شرائه مرة أخرى من الخارج ولكن يجب عليك أن تحضر جميع المكونات الآتية :
المكونات
- أربعة كيلو من اللبن كامل الدسم.
- كوب من الخل.
- ملح.
طريقة التحضير
سوف تحصل على أفضل نتائج الجبن القريش عند تنفيذ جميع الخطوات بدقة وبطريقة صحيحة :
- أولا نضع اللبن على النار في إناء مناسب اللبن على نار هادئة.
- بعد ذلك نضع الخل إلى اللبن ونقوم بتقليب اللبن ببطء.
- بعد ذلك نقوم بإغلاق النار على اللبن ووضع إليه الملح حسب الرغبة.
- يجب عليك تجهيز قماش مثل الشاش أو من الممكن استخدام شال أبيض نظيف.
- قم بوضع اللبن على القماش ودعه حتى يتخلص اللبن من الماء الموجود فيه.
- نقوم بتغطيته تماما و نتركه يتماسك لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.
- بعد ذلك يجب الضغط عليها بقوة وهو في الشاش حتى تستطيع أن تشكل الجبن القريش.
- بعد ذلك قم بوضع هذا الجبن وهو في القماش أسفل شئ ثقيل لتضم تخلصه من الماء تماما.
- بعد ذلك قومي بوضع الجبنة في علبة بلاستيك حافظة للطعام واتركيها في الثلاجة.
- بعد ذلك سوف تكون قابلة للتقديم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل جبن قريش ب 4 كيلو لبن فقط هتعملي 7 كيلو جبنة وبدون حصيره في المنزل أحلي من الفلاحي وأرخص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.