نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية لرائحة جسم عطرة ومميزة طول اليوم وحتى الصباح التالي في المقال التالي

تعد رائحة الجسم الجميلة من أهم أسباب جاذبية المرأة وجمالها، لذلك تحرص معظم النساء على استخدام وصفات طبيعية تجعل رائحتها عطرة على مدار اليوم، والعطر وحده غير كافي ولكن يجب الاهتمام بالنظافة الشخصية المستمرة وأيضا عليكي بمعرفة أسرار أخرى لجعل رائحة الجسم عطرة طول اليوم وحتى الصباح التالي، وسنخبرك بمجموعة من الوصفات الطبيعية المجربة في هذا المقال. وصفات طبيعية لرائحة جسم عطرة ماء الورد والجلسرين: نقوم بخلط ربع كوب من ماء الورد مع ملعقتين من الجلسرين، وبعد الاستحمام ندلك الجسم جيدا بالخلطة، ستلاحظين أن رائحة الجسم ستظل مميزة طول اليوم وحتى صباح اليوم التالي.

نقوم بخلط ربع كوب من ماء الورد مع ملعقتين من الجلسرين، وبعد الاستحمام ندلك الجسم جيدا بالخلطة، ستلاحظين أن رائحة الجسم ستظل مميزة طول اليوم وحتى صباح اليوم التالي. ماء الورد وزيت الاطفال: نمزج ربع كوب من ماء الورد مع ملعقتين من زيت جونسون للأطفال، وبعد الاستحمام ندلك الجسم جيدا بالخلطة، ستلاحظين أن رائحتك ستظل جذابة ومميزة طول اليوم.

نمزج ربع كوب من ماء الورد مع ملعقتين من زيت جونسون للأطفال، وبعد الاستحمام ندلك الجسم جيدا بالخلطة، ستلاحظين أن رائحتك ستظل جذابة ومميزة طول اليوم. خلطة الصابون والمسك للتعطير: نبشر صابونة مع مكعب من المسك ونمزجهم معا جيدا، ونفرد الخليط على الجسم كله ثم يترك دقائق، ثم نغسل الجسم بالماء الدافئ، ستلاحظين أن رائحة جسمك طول اليوم مميزة وحتى صباح اليوم التالي.

نبشر صابونة مع مكعب من المسك ونمزجهم معا جيدا، ونفرد الخليط على الجسم كله ثم يترك دقائق، ثم نغسل الجسم بالماء الدافئ، ستلاحظين أن رائحة جسمك طول اليوم مميزة وحتى صباح اليوم التالي. زيت اللافندر وزيت اللوز للتعطير: نمزج ثلاث ملاعق من زيت اللافندر مع ثلاث ملاعق من زيت اللوز الحلو، وندلك الجسم جيدا بعد الاستحمام، ويترك على الجسم ستلاحظين أن رائحتك مميزة طوال اليوم.

نمزج ثلاث ملاعق من زيت اللافندر مع ثلاث ملاعق من زيت اللوز الحلو، وندلك الجسم جيدا بعد الاستحمام، ويترك على الجسم ستلاحظين أن رائحتك مميزة طوال اليوم. الريحان والنعناع للتعطير: نحضر نصف كوب من أوراق اللافندر ونصف كوب من أوراق النعناع، ونغسلهم ونضيف ماء مغلي عليهم، يترك حتى يبرد ويصفى، نأخذ الماء ونمسح به الجسم جيدا بعد الاستحمام، مما يعطيكي رائحة مميزة تدوم طول اليوم. نصائح للحصول على رائحة جسم عطرة لابد من الاستحمام مرة واحدة على الأقل يوميا.

تجنب ارتداء الاحذية الضيقة لفترات طويلة.

تناول الخضروات الورقية والفواكه.

ارتداء الملابس القطنية لتجنب العرق.

الإقلاع عن التدخين.

غسل الملابس بعد ارتدائها كل مرة.

إزالة شعر الجسم الزائد بانتظام.

شرب الماء بكثرة يوميا.

وضع بودرة الجسم وخلطات طبيعية بعد الاستحمام.

تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون مرتين يوميا.

استخدام مزيل العرق الطبي كل مرة بعد الاستحمام يوميا. عمر شويل - جدة وصفات طبيعية لرائحة جسم عطرة ومميزة طول اليوم وحتى الصباح التالي - ثقفني

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