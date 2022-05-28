نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل حلوى المارشميلو اللذيذة بأربع مكونات متوفرة في المنزل بكل سهولة في المقال التالي
حلوى المارشميلو ، من أنواع الحلوة المفضلة لدي الكثيرين لما تتميز به من مذاق لذيذ ومميز للغاية، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا يتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيره.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلوى المارشميلو.
مكونات حلوى المارشميلو
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:
- نصف كوب من الماء.
- كوب من السكر.
- ملعقتين كبار من الجيلاتين.
- نصف كوب من الماء الساخن.
للتغليف
- كمية مناسبة من النشا مخلوط مع كمية مناسبة من السكر البودرة.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلوى المارشميلو وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بإحضار إناء ونخلط فيه كلا من كوب السكر ونصف كوب الماء ونضعه علي النار حتي يصبح قوام السيرب أو الشربات ثقيل مثل عسل الجلوكوز.
- ويمكننا اختباره بوضع القليل منه في طبق به ماء فسنجد الخليط أصبح قوامه كعسل الجلوكوز.
- ثم بعد ذلك نقوم بخلط ملعقتي الجيلاتين مع نصف كوب الماء الساخن ونضعهم في إناء واسع.
- ثم بعد ذلك نقوم بضرب خليط الجيلاتين بالمضرب الكهربائي ونضيف اليه السيرب أو الشربات الثقيل الذي قمنا بإعداده بالتدريج.
- ونستمر في ضرب المكونات جيدا لمدة عشر دقائق حتي نحصل على خليط المارشملو.
- ثم بعد ذلك نقوم بجلب صينية مربعة الشكل ونضع بداخلها ورقة زبدة.
- ثم نقوم برش خليط من النشا والسكر البودرة فوق ورق الزبدة.
- بعد ذلك نقوم بصب خليط المارشملو في الصينية ونوزعه بالتساوي سريعا قبل أن يصبح بقوام قاسي ومتماسك.
- ثم بعد ذلك نقوم بترك المارشملو لمدة ثلاث ساعات على الأقل حتي يتماسك ويفضل تركه لمدة يوم.
- ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.
- كما يمكن تزيينه بالعديد من أنواع الصوصات اللذيذة والمميزة مثل صوص النوتيلا أو الكراميل.
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