طريقة عمل حلوى المارشميلو اللذيذة بأربع مكونات متوفرة في المنزل بكل سهولة

حلوى المارشميلو ، من أنواع الحلوة المفضلة لدي الكثيرين لما تتميز به من مذاق لذيذ ومميز للغاية، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا يتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيره.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلوى المارشميلو.

مكونات حلوى المارشميلو

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

نصف كوب من الماء.

كوب من السكر.

ملعقتين كبار من الجيلاتين.

نصف كوب من الماء الساخن.

للتغليف

كمية مناسبة من النشا مخلوط مع كمية مناسبة من السكر البودرة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلوى المارشميلو وطريقة تحضيرها كالتالي: