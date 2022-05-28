لعشاق القهوة اصنعي بسكوت حبات القهوة اللذيذ بطعم حكاية أحلى من الجاهز

بسكوت حبات القهوة ، من أجمل أنواع البسكوت، وهو من المخبوزات الناعمة الجميلة التي تمتلك قوام هش وخفيف، وهو على شكل حبات القهوة اللذيذة ويتميز بطعمه ورائحته الجميلة التي تجعل الكثير من الناس يفضلون تناولها بجانب كوب من الشاي أو القهوة، وطريقة تحضيره في البيت سهلة وبسيطة وتستطيع جميع الأمهات القيام بعمله بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت حبات القهوة اللذيذ بطعم حكاية أحلى من الجاهز.

مكونات عمل حبات بسكوت القهوة

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

ملعقتين كبيرتين من القهوة سريعة الذوبان. ملعقة كبيرة ونصف من الحليب الساخن. كوب من الدقيق الفاخر. نصف كوب من الزبدة أو السمنة. كوب من السكر البودرة. صفار بيضة واحدة. ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام. ملعقتين كبيرتين من النشا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل بسكوت حبات القهوة اللذيذ بطعم حكاية أحلى من محلات الحلواني بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر كوب صغير ونضع القهوة، والحليب الساخن ونقلب برفق حتى تذوب القهوة جيداً.

ثم نقوم بإحضار وعاء آخر ونضع به الزبدة، والسكر ونخفقهم جيداً بواسطة المضرب اليدوي حتى يصبح لون الخليط فاتح.

بعد ذلك نقوم بإضافة صفار البيض ونقلب حتى تمتزج المكونات مع بعضها، ثم نقوم بإضافة خليط القهوة ونقلب المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق، والبيكنج بودر ، والنشا، والكاكاو الخام ونقلب برفق حتى تتشكل لدينا عجينة ناعمة وطرية.

نقوم بتشكيل العجين على شكل حبات القهوة الجميلة، ثم نرص قطع البسكويت على صينية كبيرة.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تنضج تماماً.

نخرج البسكوت من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً، ثم نرص قطع البسكويت على طبق التقديم وبالهناء والشفاء.

نصائح عند عمل بسكوت حبات القهوة

سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة التي تساعدنا على صنع بسكويت سهل وسريع بالمنزل وهى كما يلي:-