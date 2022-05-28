حضري أشهي وألذ كيكة اسفنجية علي الإفطار بقوام هش وخفيف

تعتبر الكيكة الاسفنجية ، من ألذ وأشهي أنواع الكيك الذي يقدم علي الإفطار بجانب الحليب أو الشاي الساخن في الصباح، وهو مغذي ومفيد جداً للأطفال وللكبار أيضاً لاحتوائه علي الحليب والبيض الغني بالكالسيوم والفيتامينات للازمة لصحة العظام والأسنان، وهو من الوصفات الكيك البسيطة والاقتصادية لأن مكوناته موجودة في كل منزل وغير مكلفة، ويتميز بسهولة وسرعة تحضيره، فهو يتمتع بقوام هش وخفيف جداً مثل القطن، ويقبل علي تناوله الكثير من الأشخاص لمذاقه اللذيذ ورائع، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة بسيطة وسهلة لعمل الكيكة الاسفنجية في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل الكيكة الاسفنجية

من هنا سوف نتعرف علي مقادير هذا النوع من الكيك اللذيذ وهي كالاتي:-

كوب ونصف من الحليب.

2 كوب من الدقيق الأبيض.

كيس من الكيك شيف.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

عصير نصف لليمونة.

كوب من السكر.

ربع كوب زيت.

4 بيضات.

طريقة التحضير

هيا بنا نتعرف من هنا علي خطوات تحضير الكيكة الاسفنجية الهش في المنزل بخطوات سهلة وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار بولة عميقة، ونضع بها البيض ويتم الخفق جيداً، ثم نضيف عصير الليمونة والفانيليا و السكر، ونستمر في الخفق حتي ذوبان السكر. بعد ذلك نقوم بوضع الحليب والزيت، مع الاستمرار في الخفق، حتي يصبح الخليط أبيض كثيف. ثم نقوم بوضع نصف كمية الدقيق، وكيس الكيك شيف مع الخفق المستمر. بعد ذلك نقوم بإضافة باقي كمية الدقيق، حتي نحصل علي قوام سائل وثقيل قليلاً. ثم نقوم بإحضار قالب كيك مدهون بقليل من الزبدة، ومرشوش بقليل من الدقيق، ويتم سكب الخليط فيه. بعد ذلك يتم إدخال القالب فرن مسخن مسبقاً، علي درجة حرارة 200 مئوية، لمدة 30 دقيقة تقريباً، حتي ينضج الكيك تماماً. ثم نقوم بإخراج الكيك من الفرن، ويترك حتي يبرد تماماً، ثم يقدم بجانب كوب من القهوة أو الشاي بالهناء والشفاء.

نصائح مهمة عند تحضير الكيك

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي بعض النصائح المهمة لنجاح الكيك وهي كالاتي:-