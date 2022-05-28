سر جمال الملكات كريم النشا والخل السحري يشد التجاعيد ويفتح البشرة في دقائق

كريم النشا والخل ، من أروع الكريمات الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد منها بشكل رائع، فهو يعمل على توحيد لون البشرة ويجدد الخلايا الميتة، ويزيل الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس الضارة في دقائق، ويمنح البشرة النعومة والحيوية ويجعلها تبدو أصغر سناً، كما يتميز ببعض الفوائد الرائعة حيث يعمل على إعادة بناء الخلايا التالفة ويقلل من ظهور الخطوط الرفيعة التي تجعل مظهر الوجه أكبر سناً، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والخل السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم النشا والخل السحري

يتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نقدمها لكم اليوم وهى كما يلي:-

نصف كوب من الخل الأبيض. نصف كوب من الماء. ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والخل السحري لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد نهائياً بخطوات سهلة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحضر وعاء ونضع به الماء، والخل، وماء الورد، والنشا ونقلبهم جيداً مع بعض.

ثم نقوم بوضع الوعاء على البخار ونقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.

نرفع الإناء من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً، ثم نقوم بإضافة الفازلين ونقلب برفق حتى نحصل على قوام كريمي.

نقوم بوضع الكريم في علبة متوسطة الحجم ونغلقها جيداً، ثم نقوم بوضع العلبة داخل الثلاجة حتى يتماسك كريم تماماً.

نقوم باستخدام الكريم كل يوم على البشرة قبل النوم لمدة عشرين دقيقة، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين نعومة ونضارة بشرتك.

فوائد كريم النشا والخل للبشرة

يحتوي الكريم على العديد من الفوائد الرائعة سوف نقدم لكم وهى كما يلي:-