اصنعي كريم النشا والليمون العجيب للقضاء على التجاعيد وتفتيح البشرة عشر درجات

كريم النشا والليمون ، من الكريمات القوية الفعالة على البشرة فهو يحارب التجاعيد والشيخوخة المبكرة للأبد، ويقضي على دهون البشرة ويزيل الرؤوس السوداء منها نهائياً، ويساعد على غلق المسام الواسعة التي تسبب البثور السوداء، كما يحتوي على بعض المكونات الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة وإزالة الاسمرار وغمقان الوجه بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والليمون العجيب للقضاء على التجاعيد وتبييض البشرة بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم النشا والليمون العجيب

يحتوي على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

حبة كبيرة من الليمون.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ربع كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير كريم النشا والليمون العجيب للقضاء على التجاعيد وتفتيح البشرة في دقائق بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:-

نقوم بتقطيع الليمون إلي شرائح رقيقة، ثم نحضر وعاء ونضع به شرائح الليمون ونضيف إليه الماء. ثم نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب برفق حتى تستوي قشور الليمون تماماً. ثم نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد. نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به خليط الليمون، ثم نقوم بإضافة النشا، وماء الورد ونخفق برفق حتى تمتزج المكونات مع بعضها ويصبح الخليط ثقيل القوام. ثم نحضر وعاء صغير ونضع به الخليط ثم نقوم بوضع الوعاء على البخار ونقلب برفق حتى يتجانس الخليط تماماً ويصبح مثل الكريم. نرفع الوعاء من على البخار ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً، ثم نقوم بإضافة الزيوت الطبيعية ونقلب باستمرار حتى نحصل على قوام كريمي رائع. نقوم باستخدام الكريم كل يوم قبل النوم ويترك لمدة عشرين دقيقة ويتم غسل الوجه بالماء البارد، ثم نقوم بوضع الكريم في الثلاجة حتى نحتفظ به مدة طويلة.

فوائد كريم النشا والليمون للبشرة

يمتلك الكريم العديد من الفوائد الرائعة التي تخص البشرة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-