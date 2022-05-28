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عمر شويل - جدة خلطة جبارة لتبييض الوجه وتنعيم الجسم وإزالة الجلد الميت من أول مرة لوجه ناعم، الوجه والجسم من أهم علامات الجمال والأنوثة لدي المرأة ولكن تتعرض للعديد من العوامل التي تؤثر عليها، مثل أشعة الشمس المباشرة أو نتيجة كثرة وضع مستحضرات التجميل، مما يتسبب في حدوث مشاكل كثيرة ولهذا تعد المواد الطبيعية هي الحل المناسب ولكنها تحتاج لفترة حتي تحصلي علي النتيجة المرغوبة، وتعتبر خلطة الخميرة والسكر لتبيض الوجه والجسم من أفضل وأروع الخلطات الطبيعية التي تعمل على تبييض الجسم والوجه، فإن تلك الوصفة تحبها الكثير من الأشخاص، وهذا بسبب أن كل مكوناتها تكون طبيعية ومتواجدة في البيت باستمرار، كما أنهم يفضلون استعمال المكونات الطبيعية بعيدًا عن المعالجات التجميلية مثل، الليزر والتقشير الكيميائي وغير ذلك.

خلطة فعالة لتبييض الوجه والجسم والتخلص من الخلايا الميتة في دقائق

يجب العناية بالبشرة والاهتمام بها لمنع تعرضها للمشاكل وذلك لأن طبقة الجلد الميت المتراكم عليها يسبب البقع الداكنة والحبوب.

ولذلك يمكنك اللجوء لاستخدام مكونات طبيعية وتمنحك نتيجة سريعة كما أن ليس لها أي آثار جانبية علي البشرة.

ولهذا سوف أقدم لكم خلطة جبارة لتبييض الوجه والجسم وتعمل علي تقشيره من أول استعمال.

خلطة الخميرة والسكر



تكون الفوائد التي تخص خلطة الخميرة بالسكر لتبييض الجسم والوجه تكمن في طريقة استعمالها، حيث من الأفضل أن تطبق تلك الطريقة مرتين أسبوعيًا بشكل منتظم لفترة ثلاثة شهور،

وهذا من أجل تبييض الجسم والقضاء على البقع الغامقة، على أن يتم تجربة تلك الوصفة على اليدين في بداية الأمر قبل الاستعمال من أجل التأكد من عدم التحسس منها.

طريقة تحضير الخلطة لتبييض الوجه والجسم

أن تلك الخلطة تعمل على تفتيح البشرة والجسم وخصوصًا الركب والأكواع، كما أن تلك الخلطة لها دورًا في المحافظة على توازن زيوت البشرة، وتجديد الخلايا الميتة.

كذلك فإن الخميرة تساهم في توحيد وتفتيح لون الوجه والتخلص من البثور والبقع الغامقة بسبب أنها تتضمن على الكثير من المعادن والفيتامينات الهامة بخلايا البشرة.

كما أن السكر يعد من المقشرات الطبيعية في البشرة وكل أنحاء الجسم، وكذلك لها دورًا في إزالة الجلد الميتة مما يعطي البشرة التفتيح المرغوب به.

المكونات

½ كأس من السكر الأبيض.

اثنان ملعقة حجمها كبير من الخميرة الفورية.

½ كأس من عصير الليمون الفريش.

ملعقة حجمها كبير من زيت الزيتون النقي الطبيعي.

طريقة تحضير الوصفة

إضافة السكر في إناء حجمه متوسط وبعد ذلك الخميرة الفورية وعصير الليمون الطازج مع التقليب الجيد لكل المقادير،

ثم وضع زيت الزيتون الطبيعي مع الاستمرارية في التقليب من أجل الحصول على الخليط اللين والمتماسك.

بعد ترطيب الجسم باستعمال المنشفة المبللة بالماء،

يتم توزيع الخليط على المنطقة المراد تفتيحها ويتم تركها لمدة 15 دقيقة،

ثم يغسل الوجه جيدًا بالماء الدافئ.

تكرار تلك الوصفة كل يوم لمدة سبعة أيام، وذلك من أجل الحصول على النتيجة المطلوبة.

وصفة العسل والليمون لتبييض وتنعيم الجسم

تمتاز هذه الوصفة بقدرتها علي تبييض الجسم وتنعيمه لاحتواء الليمون علي فيتامين ج والذي يعمل علي تنقية البشرة وتوحيد لونها.

أما العسل يحتوي علي فيتامينات هامة لترطيب و تغذية الجلد كما يجعل البشرة ناعمة.

مكونات الوصفة

ملعقة كبيرة من العسل.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الترمس المطحون.

طريقة التحضير