بأسرار المحلات.. ملعقتين ضعيهم على مخلل الخيار هيبقي مقرمش ومشطشط لحد آخر واحدة هيتاكل في نفس اليوم

طريقة عمل كريم الخيار المخلل بتاع افخم المطاعم، المخلل لا بد من وجوده بجوار جميع الوجبات لأن هو الذي يفتح الشهية، كما توجد بعض الوجبات لا غنى عن المخلل بجانبها، حديثنا اليوم عن نوع واحد من المخلل، وهو الذي وجدنا عليه نسبة كبيرة من عمليات البحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي ألا وهو الخيار المخلل، ويتميز الخيار بقرمشة بسيطة وطعمه الحادق نوعا ما، ولهذا السبب يفضل الكثير شراء وتناول الخيار المخلل، ولكن نحن نقول لهم لا شراء للخيار المخلل بعد اليوم، نحن سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لتخليل الخيار المخلل بكل سهولة ويسر، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات الخيار المخلل في البيت بكل سهولة

يوجد بعض الأشخاص لا يجلسون على المائة إذا كانت لا تحتوي على طبق المخلل، لأنه بالنسبة لهم مثل الماء، ولكن نحن نقول لهم كل شئ وله حدود، لأنه لو تم تناول كميات كبيرة من أي نوع من المخلل هذا يؤدي إلى الكثير من الأمراض للجسم، يمكنك تناول قطعة أو أثنين من المخلل في كل وجبة، والآن سوف نقدم لكم مكونات الخيار المخلل:

كيلو من الخيار الصغير الحجم.

كوب من الماء المغلي، ويترك حتى يبرد تمام.

ورقتين من ورق اللورا.

فصين من الثوم.

ملعقة ونصف من الخل الأبيض.

كمية مناسبة من الملح.

طريقة تحضير الخيار في المنزل بكل سهولة

كما ذكرنا المكونات السابقة تكفي لكيلو واحد من الخيار المخلل، مع العلم إنكِ تستطيع مضاعفة الكمية في حالة إذا كان عدد أفراد الأسرة كبير، مع العلم أن الخيار المخلل يفضل تحضير أول بأول، والآن إليكم طريقة التحضير: